痛風｜連吹風都會痛？4種蔬菜吃錯恐發作　養成這習慣能避免痛風

除了紅肉、內臟、海鮮及酒精外，蔬菜類的金針菇、香菇、蘆筍及豆芽菜也都屬於高嘌呤食物。



痛風患者除了多休息、多喝水及避免高嘌呤（普林）食物外，養成運動習慣也能避免痛風。

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台灣亞東醫院骨科部骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文醫師分享，10年前自己身材微胖、沒有運動習慣，在吃了螃蟹火鍋後，還將蟹膏加入高湯精華熬成超濃郁的粥，迎來人生中第一次也是唯一一次的急性痛風發作，當時痛到無法行走，深切體會到「（痛風）吹風都會痛」是真的。

如何緩解急性痛風發作？吳凱文說明，發作時可將腿抬高、避免腫脹，並透過冰敷減輕疼痛，每小時冰敷1次、每次敷15～20分鐘；此外，也可至藥局買非處方消炎止痛藥，例如能百鎮（Naproxen）、布洛芬（Ibuprofen）等。建議要多休息、多喝水，以稀釋並降低尿酸值，水盡量喝到尿液呈現淡淡黃色即可。

痛風常見症狀、發作部位（點擊下圖看清👇👇👇）

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吳凱文提醒，痛風患者要避免攝取高嘌呤食物，包括紅肉、內臟、海鮮，酒精又以啤酒的嘌呤最高。其他容易被忽略的食材則有金針菇、香菇、蘆筍、豆芽菜等，另外，高湯像是拉麵、米粉湯、火鍋湯底等都應忌口。

出門在外如果遇到急性痛風發作超折騰，吳凱文分享出門在外／出國必備的急救包，以便緊急時刻能派上用場：

- 常備消炎止痛藥或處方藥秋水仙素（Colchicine）。

- 水瓶，隨時補充水分。

- 冰敷袋。

- 舒適的鞋襪，當發作時真的會非常需要舒適穿著。

- 紀錄醫病史的醫療卡，以備外國急診之需。



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吳凱文坦言，自從養成運動習慣後，即便沒有特別忌口，痛風也沒再發作過了。不過運動習慣的養成應循序漸進，千萬不可突然激烈運動，大量脫水反而會激起痛風發作。

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