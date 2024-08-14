水腫｜想著短褲出門卻發現嚴重水腫！2湯品消腫去濕找回纖細美腿

夏天炎熱，許多人穿著清涼的短褲或短裙出門，卻發現下半身嚴重水腫。



中醫師指出，下肢水腫的成因有很多，但一般人的生理性水腫通常與飲食、工作習慣或女性荷爾蒙變化有關，推薦兩款夏日湯品幫助民眾消腫、去濕氣。

3招幫你快速消水腫（按圖細閱👇👇👇）

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水腫的成因是什麼？

台灣中醫師羅珮嘉表示，人體在正常平衡狀態下，血管內和細胞間的體液是流動且平衡的，這取決於將水分推出血管的「淨水壓」和保留水分在血管內的「滲透壓」。

當這兩種壓力失衡，血管內的水分不斷流向細胞間質，就會造成水腫。尤其靜脈或淋巴回流不良、久站久坐不動，或靜脈瓣受傷，都會導致水分堆積在下半身，形成下肢水腫。

尤其靜脈或淋巴回流不良、久站久坐不動，或靜脈瓣受傷，都會導致水分堆積在下半身，形成下肢水腫。（UnSplash@Jan Romero）

下肢水腫原因多

一般人的「生理性水腫」通常與飲食、長期久站久坐的工作，或女性荷爾蒙變化有關。羅珮嘉指出，臨床診斷上，通常會先判別是單側或雙側腿部水腫，並按照水腫的時間分類為急性或慢性。單側腿部水腫較少見，多與靜脈阻塞或單側淋巴循環問題有關，若短時間內突然出現單側水腫，合併發熱腫痛，需迅速找出原因並解決，避免併發症產生。

而慢性雙側下肢水腫較為常見，會先排除心臟、腎臟或肝臟疾病的可能性。年長者若容易喘、躺下呼吸困難、夜間頻尿合併水腫，可能是心臟無力所致；腎功能不佳的患者可能出現眼皮、臉部和四肢浮腫；肝功能不佳者除了下肢水腫，可能合併腹水、黃疸等嚴重疾病。

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下肢水腫如何調整飲食、生活習慣？

生活習慣方面，羅珮嘉建議民眾，久坐久站者每30分鐘活動一下，或穿著彈性襪，睡前抬腿，並避免食用過鹹、過辣食物。不可因水腫就不喝水，否則身體無法代謝廢物，血液循環不佳，腎臟難以排出尿液，反而影響身體機能，在夏天也不宜喝太多冰品冷飲，久坐不動再大量飲用冰飲，身體代謝變慢，水分和脂肪容易囤積在小腹、肚子、臀部、下半身等部位，建議要喝常溫水為主。

中醫教你煮2食療湯品 消腫又去濕

羅珮嘉分享2款食療湯品，幫你在夏季消水腫、去濕氣：

1. 四神湯

由茯苓、山藥、蓮子、芡實組成，四味藥材皆可健脾胃。茯苓健脾利水滲濕，山藥固脾肺腎，芡實健脾除濕固腎，蓮子補脾益腎。適合大部分體質，尤其長夏雨季濕氣重，或食用過多冰品冷飲導致腹瀉、水腫者，服用後可改善脾胃濕氣重的體質。

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2. 紅豆薏仁湯

紅豆與中藥的赤小豆形狀不同，一般紅豆較圓潤，赤小豆較扁平細長。紅豆利尿消腫效果較赤小豆弱，但搭配薏仁後，利水消腫效果大幅提升，建議民眾在煮湯時選用大薏仁，排水除濕效果更佳，易水腫的女性可在非月經期食用。

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