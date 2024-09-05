便秘｜宿便長期留體內新陳代謝變差？中醫教清宿便妙招晨起要喝水

撰文：健康醫療網
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人體內的毒素，主要的來源為食物消化、吸收後產生的代謝廢物滯留產生宿便，以及來自環境中的各種污染在體內沉積。每人每天都在不斷地吸入這些污染，五臟六腑及血液或多或少都有儲存，只要排除得快，便算得上健康。

若毒素殘留愈來愈多，超過身體排除功能負擔，就會成為體內健康的障礙。體內存在一定數量的毒素是很正常的。但當生成的毒素多於消除的毒素時，就會有一系列的徵兆產生。

6妙招告別宿便（按圖看清！）

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宿便長時間停留體內　當心新陳代謝變差

台灣翰鳴堂中醫診所主治醫師莊可鈞中醫師認為 ，宿便中所含的毒素是萬病之源，如果糞便產生後，未能在24小時離開人體，就會在腸道裡腐爛變質，成為細菌的滋生地。宿便在人體內停留的時間愈長，其中的毒素就可能被腸道重新吸收，危害人體導致新陳代謝的能力變差。一旦代謝能力失調，消除毒素的能力降低，毒素開始堆積，人會變得疲憊沒胃口。

當沒有被清除的有毒物質開始滲透到血液、淋巴節和人體的其他組織中，人就會不自主的發燒，靠提升體溫來加快新陳代謝、排出毒素，若這時使用退燒藥，很有可能打亂人體提升代謝以及免疫系統的功能，導致將來一系列的慢性病產生。中醫認為發燒，先看大便有沒有通暢，而不是一味的使用解熱消炎藥。

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長時間吃瀉藥解便秘？　當心弱化腸胃道蠕動功能

台灣莊可鈞中醫師表示，很多民眾常常使用緩瀉劑來解除他們的慢性便秘，但是這只會使問題更嚴重。瀉劑的作用是刺激腸壁，使腸子想儘快排出這刺激的物質，順便排出腸內的廢物，不斷使用瀉劑會使腸胃道蠕動功能變弱，以致沒有這些強烈瀉劑的刺激就無法作用。另外瀉劑會使身體其它部位的水引向大小腸，以稀釋更硬的廢物，造成腹瀉，而使身體脫水，造成惡性循環。

和宿便說拜拜！中醫師建議這樣吃

台灣莊可鈞中醫師建議，如果有宿便就應該從生活做起，盡量少吃太過精緻的澱粉，多吃番薯、山藥、粟米、蕎麥等粗糧有助於保持大便的通暢，使體內毒物不會久滯腸道。粗糧中含有許多維生素和礦物質。這些營養素有助於調節腸胃內環境，易為人體吸收並提高抗病力免疫功能。海帶和紫菜含大量膠質。能通便促使體內的放射性毒物隨同大便排出體外。腫瘤病人接受放化療時多吃海帶是有益的。另外，黑木耳可降低膽固醇，有助於將殘留在人體消化系統內的灰塵雜質吸附和聚集並排出體外，清滌胃腸。

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晨起喝500cc溫開水是最有效清除宿便的方法，因為人體在經過一個晚上的休息之後，體內的水份會因為蒸散而流失，早上起床時很容易就會感到口乾舌燥，口氣重，這時在刷牙前喝溫開水，將不好的口氣隨著溫開水吞下肚，這就是簡易版的尿療法。溫的開水代表一種能量，可以改善你身體的代謝機能，刺激腸胃蠕動，清宿便。

從中醫的觀點來看，晨起時人體氣血循行大約在經絡的手陽明大腸經與足陽明胃經，在這個時候喝溫水，可幫助胃、腸、泌尿系統排毒，但是如果晨起喝冰水，則會有損傷中焦脾胃陽氣，降低基礎代謝率，也容易增加小腹突出的可能性， 中醫師建議空腹喝溫水，有助於提升人體新陳代謝與排除宿便。

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