聲音變化也是健康警報？研究揭嗓音改變超過3周恐是患病徵兆

一般人說話、唱歌和發出其他聲音需要身體的許多肌肉和器官共同協力，才能出聲。而一項由美國國家衛生研究院（NIH）支持，針對聲音變化是否能作為偵測抑鬱症（又稱憂鬱症）、柏金遜症、失智症、肺部問題，甚至癌症之研究結果顯示，這些疾病共同特徵是出現聲音和說話模式變化，而這些變化如果超過3周以上，應該就是「身體生病了」的警訊。



這項有關聲音與健康的關聯性專案研究者南佛羅里達大學聲音研究員Yael Bensoussan博士表示，聲音、語言和呼吸的產生靠全身運作而來。因此，應當可以從聲音、語言和呼吸獲得很多關於健康的資訊。

聲帶疾病的症狀（按圖率先了解👇👇👇）

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測量聲音、語言和呼吸模式可能有助於診斷健康問題

聲音、語言和呼吸模式與多種疾病有關，許多疾病會影響參與聲音產生的各個身體部位。這些疾病包括抑鬱症、柏金遜症、失智症、肺部問題，甚至癌症。測量聲音、語言和呼吸模式可能有助於診斷健康問題。研究人員正在測試使用應用程式和其他工具，讓人們很容易能在家測量這些資訊的方法。例如，最近的一項研究顯示，一個電腦程式可收集患者睡眠期間的呼吸模式，分辨是否罹患柏金遜症。

聲音、語言和呼吸模式與多種疾病有關，許多疾病會影響參與聲音產生的各個身體部位。（Vitaly Gariev/unsplash）

Bensoussan表示，聲音、語言和呼吸的取樣並不難、成本低且測量非侵入性。 語言模式分析在診斷記憶或思考能力的損傷、抑鬱症等心理健康狀況方面很有助益。Emory大學和喬治亞理工學院生物醫學工程師Gari Clifford博士解釋，當某人患上抑鬱症時，他們說話的方式、聲音的語調，甚至使用的詞語都會改變。Clifford的團隊正在嘗試使用語言模式和面部表情變化來早期發現失智症患者的抑鬱症。

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研究團隊透過某些平板電腦和智慧型手機應用程式中測試分析技術，追蹤受試者日常健康的變化。 美國國家衛生院（NIH）資助的研究團隊正在測試透過語言分析篩檢其他心理健康問題，例如：焦慮。另外也研究語言模式，以幫助早期診斷如肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）等疾病。Bensoussan的團隊正在建立世界上數量最大、與健康資訊相關的聲音和語言樣本收集。她解釋說，希望未來語音和語言分析工具能像醫生一樣，考慮人們的整體健康。多種不同的疾病可以引起相同的聲音變化。例如，對於嘶啞的聲音，喉癌患者和喉炎患者的聲音可能完全一樣。

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聲音變化持續3周可能就是健康警訊

Bensoussan的團隊的研究進度雖然還無法讓人們對著手機說話，就獲得完整的健康報告，但Bensoussan鼓勵人們注意聲音和語言的變化。她認為，如果發現聲音變化持續超過2～3周，可能顯示健康出了問題，應該要找出問題。

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