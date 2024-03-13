癌症｜停經後又有出血狀況？盤點常見5原因異常出血慎防子宮癌變

「停經」的定義是指，最後一次月經後，過了一年未再出現月經！但如果已經停經又再度出血，千萬別以為是回春，甚至單純以為只是更年期症狀之一。許多婦科疾病都可能造成停經後不正常陰道出血，除了良性子宮內膜病灶以外，也極有可能是子宮出現癌變。



停經後又出血常見五大原因

正常來說，婦女更年期最好是一滴陰道出血也沒有，只要有出血就是不正常！停經後出血的原因有很多種可能，有可能為良性病灶，也有可能是惡性腫瘤作怪。通常出血時間越長、出血量越多，罹患惡性腫瘤的的可能性較高。

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但重要的仍需要及早就醫，常見的停經後出血原因，主要有5個，包括：

1. 子宮內膜息肉：多為良性病灶。

2. 子宮頸癌：少部份子宮頸癌是以出血表現。

3. 子宮內膜萎縮：進入更年期後的婦女，因為缺乏雌激素，使得子宮內膜變得極度萎縮，因而自發性破皮出血。

4. 子宮內膜癌：好發在停經後的婦女，早期症狀就是停經後陰道出血。

5. 子宮內膜增生：停經後因為缺乏荷爾蒙，子宮內膜應是萎縮的狀況，若是發生陰道出血且在超聲波檢查下發現子宮內膜的厚度超過4～5mm，就應該接受子宮內膜組織切片檢查。



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子宮出現癌變不可不慎防

總而言之，更年期後還出血就是要就醫檢查，千萬不要以為沒什麼大礙，台灣彰化醫院婦產科李伊菱主治醫師近期就收治到一名個案，是一名57歲的劉姓婦女，2年前就停經了，卻出現陰道點狀出血，還有人告訴她這是「回春」，但經過檢查後確診為「子宮內膜上皮內瘤變」(EIN)。

李伊菱解釋：「『子宮內膜上皮內瘤變』是位於子宮內膜上皮組織的癌前病變，可能會引發子宮內膜癌。」子宮內膜癌已經是婦女癌症中，排名攀升最快的癌別，她建議患者進行子宮切除，患者還在考慮，目前定期追蹤。

這起個案雖還沒惡化到子宮內膜癌，但從數據來看，子宮內膜癌罹患率大幅攀升，讓人不得不更謹慎對待。根據台灣國健署統計，子宮內膜癌發生率在20年來上升近3倍，在2021年成為女性排名第5的癌症。反而是早年婦女排名第1名的子宮頸癌，已經跌出前10名，與子宮頸抹片檢查的推廣及普遍有很大的關係。

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「雌激素過高」被視為釀罹癌關鍵

李伊菱根據臨床上統計，發現「子宮內膜癌」以下因素屬於高風險族群，包括肥胖、高血壓、糖尿病、早經、超過55歲停經、未曾生育的婦女，罹患的機率比較高，「雌激素過高」被視為最可能的禍首。

另外，長期接觸塑化劑、戴奧辛等環境荷爾蒙，或攝取過多動物性油脂等原因，也會造成雌激素過高。李伊菱指出：「要避免雌激素過高，可以先從調整飲食習慣開始，少吃加工食物、多攝取纖維類蔬菜來幫忙身體代謝，以足夠的運動與充足的睡眠來控制體重，減少接觸環境荷爾蒙，譬如說在外飲食時盡量使用自帶容器，減少吃下塑化劑等有害物質的機會。」

子宮內膜癌發生率年年上升，但子宮內膜的篩檢不像子宮頸有抹片檢查、有疫苗防治，讓人比較不知道如何預防。其實，重要觀念在於，只要出現「非經期出血」就要馬上檢查，早期發現問題並經過適當的處理，不管是子宮內膜上皮內瘤變及早期的子宮內膜癌治癒的機會都相當高。

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