骨質疏鬆丨高齡者腎氣虛弱易骨折？中醫教改善4生活習慣防骨鬆

骨質疏鬆症患者常有骨頭痠痛與骨質流失等問題纏身，這與傳統中醫學的「骨痺」或「骨枯」的病名類似。



中醫指出，中醫學認為骨質疏鬆症與「腎」的臟象相關，平時可用3藥方來治療，改善4日常習慣來預防骨鬆危機。

改善4日常生活習慣防骨鬆（按圖👇👇👇）

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從中醫角度看「骨質疏鬆」

台灣中醫師劉宗昇指出，中醫學認為生理性老化，是逐漸腎氣虛弱的過程。傳統醫學認為「腎主骨生髓」，骨頭的發育、生長、骨質強弱、骨髓虛實均與腎的藏象功能相關，若高齡者腎氣虛弱，骨骼強度與骨質密度會變差，患者腰膝痠軟乏力且骨骼脆性增加，容易導致骨折。

這3種中藥方 有助改善骨質疏鬆症

劉宗昇表示，根據2012年發表骨質疏鬆台灣健保資料庫百萬隨機抽樣的研究論文顯示，台灣骨質疏鬆患者約有70% 曾使用中醫藥治療，以下3種藥方是中醫師常用的：

1. 獨活寄生湯

獨活寄生湯是由15 味中藥組成，出自唐朝孫思邈《備急千金要方》，藥方包括獨活、桑寄生、人參、茯苓、甘草、當歸、芍藥、川芎、熟地黃、桂心、杜仲、牛膝、細辛、防風和秦艽。臨床適應症是腰膝作痛，冷痹無力，屈伸不便。

2. 左歸丸

左歸丸是由熟地黃、菟絲子、牛膝、龜板膠、鹿角膠、山藥、山茱萸和枸杞子蜜丸組成，具有滋陰補腎，填精益髓的功效，常用於女性停經後骨質疏鬆，骨髓內虧，津液枯涸而骨蒸虛勞，腰膝痠軟之症。

3. 龜鹿二仙膠

龜鹿二仙膠類似左歸丸，是以龜板和鹿角為主要原料，搭配枸杞和人參共四味中藥的處方，具有強健筋骨，補氣生髓的效果，可以補充骨骼鈣質流失，防止骨質疏鬆症。

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改善4日常生活習慣防骨鬆

劉宗昇提醒，想預防骨質疏鬆問題，平時還可改善4個日常習慣來預防：

1. 改善生活習慣

改善日常生活行為，戒煙和戒酒，去除危險因子，如預防跌倒，浴室裝止滑墊、穿防滑鞋、使用助行器等。

2. 多攝取足量鈣和維他命D3

多攝取足量鈣和維他命D3，如多食用小魚乾、牛奶、大豆等食物，及多至戶外曬太陽，可以有效預防鈣質流失。

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3. 適度進行負重訓練

適度進行負重訓練、肌力增強運動以及平衡訓練可刺激骨密度增加，肌力訓練增加肌耐力及肌肉的彈性，來維持身體平衡。

4. 多做形體運動

練習太極拳運動，通過導引和吐納呼吸、仰俯，手足屈伸的形體運動，使人體各部氣血流通無阻，從而促進身體的健康，也可以增強肌肉骨骼力量，減少低骨質密度跌倒的風險。

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