子宮肌腺症｜超過30歲經痛別再忍！3典型症狀可致胚胎發育緩慢
撰文：健康2.0
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經血量太多是疾病嗎？經痛是子宮出問題了？台灣萬芳醫院婦產部產科主任王樂明指出，子宮肌腺症（又稱子宮腺肌病）是指子宮內膜組織侵入肌肉層的情況，好發於30至50歲的女性。
患者可能出現長時間經痛、經血量過多、受孕困難等症狀，嚴重影響日常生活品質。
醫生建議女性應在30歲後，務必安排以下5個身體部位的婦科檢查（按圖了解）▼▼▼
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子宮肌腺症症狀，包括經痛與出血
台灣王樂明醫師說明，子宮肌腺症的典型症狀包括長時間經痛，疼痛可能持續5天以上，且隨著時間逐漸加劇，尤其是在月經期間。另一個常見症狀是經血量過多，每次周期的出血量大於以往平均值。此外，子宮肌腺症也可能導致受孕困難，精子難以著床、胚胎發育緩慢，甚至發生數次流產。
子宮肌腺症治療，依病情與生育需求而定
對於子宮肌腺症的治療，台灣王樂明醫師表示，需依據病情的嚴重程度和患者的生育需求而定。首先可以使用止痛藥，如非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）來緩解疼痛等症狀。另一種選擇是荷爾蒙療法，包括口服避孕藥、黃體素或其他抑制雌激素的藥物，以減輕不適感。
子宮肌腺症困擾不少中年女士，了解更多，減低健康與生活受影響的程度：（按圖了解）
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子宮肌腺症怎麼辦？手術切除是最徹底的治療方法
對於藥物治療無效，且不打算再生育的患者來說，子宮切除術可能是最徹底的治療方法。台灣王樂明醫師強調，若出現上述症狀，建議儘早就醫，經由專業醫師進行診斷與治療，以免病情惡化，影響生活品質。
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