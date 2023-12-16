年齡焦慮｜40-49歲女性對外貌老化焦慮最嚴重？研究揭1改變能改善

據估計，在美國每天有超過10,000人滿65歲，到2035年，尤其是嬰兒潮世代的老年人口，將超過兒童的人數。



雖然人們知道運動有多種健康益處，但知道歸知道，不是每個人都會積極去運動。最近1項研究發現，對運動持積極態度，可能有助於緩解與衰老相關的焦慮。

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害怕變老恐影響健康！積極面對、做出改變能改善

與年齡相關的焦慮可能源自於各種因素，例如對身體變化的擔憂、與周圍老年人在一起的不適感，以及失去獨立性的擔憂。由愛荷華州立大學（Iowa State University）教授莎拉·弗朗西斯（Sarah Francis）帶領的研究團隊所提出的最新研究發現，如果你對老化感到極度焦慮，你的健康狀況就會很差，但如果你把它看作是1個積極的人生階段，你的健康狀況就會比較好，也更有可能做出有益於長遠的生活方式的改變，這項研究結果發表在《身體活動與健康》（Physical Activity and Health）期刊。

研究小組進行了線上調查，以了解老化焦慮如何與運動和其他因素相互連結，而來自美國7個州、年齡40歲以上的1250名參與者皆回答了這份問卷。

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運動的積極性與降低老化焦慮有關？研究結果曝光

研究結果顯示，非裔美國人參與者對於健康相關的計劃更感興趣，而在後續的1項研究中，研究小組更仔細地研究了他們的回答發現，低收入和獨居的人對於老化有關的焦慮主要與失落有關。

而40至49歲的女性，對於外貌變化的焦慮最為嚴重，雖然非裔美國人的身體活動率較白人參與者低，但他們對身體活動持較積極的態度，特別是針對加強鍛鍊這部分。

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莎拉·弗朗西斯表示，此項研究中最重要的發現之一是，對運動的積極性與降低老化焦慮的有關，也許這是因保持身體活動，有助於整體健康和對老化過程更加有利的認知，最終減少了與年齡增長相關的焦慮。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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