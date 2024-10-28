心血管健康｜頸動脈異常愈來愈普遍？2症狀為中風前兆嚴重恐猝死

到底有沒有心血管方面的疾病，除非有定期健康檢查，及早發現，及早拆除「未爆彈」，一般人是不清楚自己的狀況。



根據台灣美兆健檢機構2023年的統計數據顯示，30～60歲男性中，每4人就有1人頸動脈超聲波檢查結果異常，比例很高。

▼你是頸動脈狹窄高風險族群嗎？（點擊下圖看清👇👇👇）

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透過頸動脈超聲波 找出隱形炸彈

台灣美兆健檢機構醫師姜洪霆指出，人體的頸動脈直徑約0.7～0.8厘米，遠大於心臟冠狀動脈的0.3～0.4厘米。心臟必須用很大的力氣，才能將血液從心臟逆流而上，輸送到大腦。因此，若有高血壓、高血脂等問題，容易導致頸動脈出現斑塊，心臟及脖子周遭也會有斑塊。

外食+缺運動 每4人就有1人頸動脈異常

姜洪霆表示，導致動脈硬化的因素包括外食習慣、缺乏運動、年齡增長及三高問題等。這些因素使膽固醇及其他有害物質在血管壁沉積，形成粥狀斑塊，最終導致血管狹窄或阻塞。當頸動脈阻塞超過50%時，會引發血流速度異常，增加血栓風險。

視力模糊吞嚥困難 恐是中風前兆

頸動脈阻塞所引發的症狀包括局部的神經症狀，例如，視力模糊、一側手腳麻木、吞嚥困難等，嚴重者則可能引發腦中風或猝死。然而，動脈硬化初期往往沒有明顯症狀，難以及早察覺。

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姜洪霆建議，頸動脈超聲波檢查可了解動脈硬化的程度，高危險族群應每年至少進行一次頸動脈超聲波檢查，若發現頸動脈異常狹窄，可及時採取治療，將可大幅降低因頸動脈狹窄而導致的中風或死亡率。

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