腹瀉｜肚屙單純腸胃差抑或隱藏其他疾病？便秘腹瀉超3個月要檢查

46歲黃小姐擔任科技業主管，飲食作息均衡且正常，也有規律運動習慣，她自述平常就有注意排便狀況，過去6個月幾乎每2-3天才上一次廁所，3個月前開始，由於工作越加繁重，一天腹瀉多次，或有時突感腹部絞痛不適，卻又解不出來，令她備感焦慮。



在進行完整的全健檢後，黃小姐各項抽血檢測無任何異常，無痛腸胃鏡的檢查也很正常。醫師評估黃小姐可能罹患腸躁症，建議她調整生活作息、進行高纖飲食並補充益生菌及腸胃藥，一段時間後，腹瀉及便秘交替的症狀即獲得改善。

腸易激綜合症徵狀：（按圖了解👇👇👇）

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排便頻率與型態揭示健康警訊

腹瀉，是人體「防禦機制」的一環，能將體內的有害物排出體外，但同時也可能是疾病所傳遞的警訊。台灣聯安診所超聲波室主任楊建華表示，大腸不只是消化器官，也是人體免疫系統第一道防線。一般來說，排便頻率1天3次或3天1次，型態則為棕色長條狀都可視為正常。

但當感冒、飲食太過刺激性或吃下不乾淨的飲食如細菌、病毒時，就可能出現急性的腹瀉症狀。楊建華以急性腸炎為例，大約3-5天內頻繁拉肚子，表示身體正在把有害物質排出，腸道的防禦機制正在正常運轉中。但若是嚴重腹瀉到脫水、心跳加快，生命徵候不穩定，最好趕快就醫。

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但若排便頻率出現改變，型態出現軟便、水便或顆粒狀，並伴隨腹脹、腹痛，且過去3個月來症狀平均次數，一週超過1次，於排便後症狀緩解，就很有可能是腸躁症。楊建華指出，腸躁症大致可分為腹瀉型、便秘型或混合型，且症狀發作至少6個月以上。

便秘、腹瀉超過3個月 宜檢查找原因

引起腸躁症的可能原因眾多，例如情緒壓力、自律神經失調所致，服用抗生素、對特定食物過敏（如乳糖不耐症）、腸道免疫功能失調，皆可能導致腸躁症發生。雖然不會惡化為癌症，也不會提高癌症風險，但腸胃敏感症狀、脹氣和腹瀉症狀卻會影響生活品質，建議透過飲食與生活型態調整及藥物進行改善。

值得注意的是，不少嚴重疾病也會以腹瀉表現，如潰瘍性結腸炎及克隆氏症等自體免疫疾病、發炎性大腸炎、大腸癌、胰臟癌等，必須先排除其他消化系統重大疾病，才能考慮是大腸激躁症。如果有體重減輕，甚至合併血便，就要建議進一步檢查。

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建議做以下3項檢查：

第1項是糞便檢查

可排除細菌或寄生蟲感染問題，24小時糞便收集，可區分滲透性或分泌性腹瀉。

第2項是無痛大腸鏡檢查

可檢查大腸內是否有腫瘤或發炎性腸炎。

第3項是功能醫學檢查

做224項急、慢性過敏原分析等功能醫學檢查，協助分辨腹瀉是否可能由特定食物過敏原引發，接受減敏治療，改善症狀。

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楊建華強調，腸躁症是慢性腸胃道功能失調的問題。建議可透過低腹敏飲食（Low FODMAP diet）改善，少吃易產氣的食物如豆類、乳製品，少吃刺激性飲食如咖啡、濃茶。多補充益生菌，以及規律運動，都能促進腸胃蠕動、增進腸胃健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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