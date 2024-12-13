冬天容易情緒低落、失眠、食慾變差？補充1營養素擺脫壞心情

冬季到來，日照時間開始減少，有些人因而出現情緒低落、失眠和食慾改變等情況，生活大受影響。專家說，這是季節性情感障礙（SAD）所致，若嚴重時需就醫診治，以及搭配生活作息調整來改善；輕微時，則可多吃維他命D。



台灣南勢醫院營養師陳妍臻表示，SAD大多出現在季節交換之時，情況嚴重的人建議需要就醫，接受抗抑鬱劑藥物治療，並搭配調整生活作息、增加日照等方式，來恢復好心情和正常的生活節奏。

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而症狀輕微者，則可透過調整飲食來改善心情，保持身心健康，此時維他命D的攝取就非常重要。陳妍臻指出，人體內的維他命D對於調節情緒和預防抑鬱症非常重要。

根據研究顯示，有近六成的成年人維他命D不足，因為現代人多數時間在室內活動，加上防曬及飲食不均等因素影響，尤其秋季過後日照時間減少，會讓人體內的維他命D含量跟著下降，導致情緒低落和疲勞感增加，進而發生SAD。

擺脫冬季抑鬱秘訣（按圖了解👇👇👇）

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想要獲得足夠的維他命D，除了養成每天固定日曬10〜15分鐘之外，陳妍臻建議，可從飲食中補充。她特別分享5大含有豐富維他命D的食物。

1. 深海魚 (三文魚、鯖魚、吞拿魚、沙丁魚)：富含Omega-3脂肪酸和維他命D，可以幫助改善情緒。Omega-3脂肪酸能促進大腦健康，提升記憶和學習能力，並幫助穩定情緒，減少焦慮症狀，降低抑鬱症和精神衰弱的風險。

2. 魚肝油：富含維他命D、A、B、C和Omega-3脂肪酸，除了穩定情緒，也能幫助眼睛健康、改善皮膚狀況、增強免疫系統、促進骨骼和心血管健康。

3. 乳製品 (強化維他命D的牛奶、乳酪或芝士)：可以支援大腦功能，促進整體心理健康，提升情緒穩定性。

4. 蛋黃：富含維他命D，也是日常生活中最易取得的食物來源。

5. 香菇：經日曬後的香菇可產生維他命D，對於素食者是很好的選擇。



陳妍臻提醒，在季節交替時，若發現自身出現季節性情感障礙的症狀時，除了生活改善外，若症狀嚴重時，建議還是及早就醫，接受藥物治療，有相關疑慮也可與醫師討論適合的改善方式，才能幫助自己順利度過季節轉換時的不適。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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