更年期｜停經後做好4件事遠離三高防失智　規律運動減膝關節退化

49歲小貞從去年開始亂經，月經不是很久不來，就是2個禮拜來一次，也曾經超過10天經血還沒乾淨，究竟這些異狀是怎麼一回事？是開始更年期了嗎？



台灣中醫師呂桓毅表示，更年期是每位女性一生必經歷程，一般而言台灣女性平均停經年齡是48至52歲，而停經前5年就會陸續出現一些更年期症狀，如潮熱、盜汗、陰道乾燥、易怒等。

停經後做好4件事情（按圖👇👇👇）

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1. 預防三高

停經後血中壞膽固醇會升高，增加心血管疾病發生率！台灣中醫師呂桓毅建議，藉由運動與飲食控制，如以多樣化飲食、少量均衡為原則，少吃甜食、避免含糖飲量、少吃動物脂肪以及加工食品。可以多吃蔬果和魚類（油脂豐富三文魚、鯖魚等）。

2. 保護眼睛

避免視力退化、黃斑部病變，最佳的飲食是新鮮蔬果，不論是深綠色或紅、橘、黃、紫，各種顏色的蔬果都提供不同抗氧化劑。另外減少使用電子產品，如手機、電腦、電視，最好每隔30至40分鐘就休息5至10分鐘。

3. 牙齒保健

隨著年齡增加，牙齦也會萎縮退化，牙齒不好不但影響進食也影響心理健康，因此若有缺牙，一定要將牙齒補齊，平時盡量細嚼慢嚥，可以刺激腦部，同時預防失智。

4. 規律運動

規律運動可以控制體重、預防三高、預防骨質疏鬆、減少膝關節的退化與疼痛。

如何降低更年期的不適症狀？（按圖👇👇👇）

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4種更年期子宮異常出血

進入更年期每個人不同狀況不同！呂桓毅指出，臨床上4種模式，首先是更年期不排卵但是經血量多，有時多到類似血崩，或是非月經期、非排卵期也出血，但是子宮超聲波檢查沒有長東西。

第二種則是經血量逐漸減少，經期逐漸縮短。第三種為月經當月不來，隔2、3個月才再來一次而且血量多，接著2、3個月又不來，這樣歷3至4個循環，漸漸停經。第四種也是最少見方式，也就是沒有任何預兆突然不來月經。

要如何治療更年期不正常出血？呂桓毅說明，務必先進行子宮超聲波檢查，如果是停經後出血，可能有子宮內膜癌疑慮！針對更年期各種不適症狀，西醫會用賀爾蒙療法，但因長期補充賀爾蒙，會增加罹患各種女性癌症風險，因此賀爾蒙治療在醫界仍有很大的爭議。

而中醫則可以使用某些中藥治療，含有似女性雌激素的植物雌激素，而不會造成女性罹癌風險，卻能解決許多更年期不適症狀。

呂桓毅舉例，若是少量出血，可以使用穹歸膠艾湯，川穹、當歸活血，阿膠補血，艾草止血，可以應對賀爾蒙不穩的少量出血。若是大量出血，則要考慮補中益氣湯，加重黃耆，加減艾葉，補氣攝血，另外枳殼、仙楂在臨床藥理學研究顯示可以加強子宮懸韌帶強度，也可加入。如果還是止不下來，最後可使用龍骨、牡蠣各1兩，強行收攝止血。

▼更年期保養秘訣（點擊下圖看清👇👇👇）

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