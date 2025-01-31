骨折｜跌倒骨折怎麼辦？醫生揭5大復原關鍵保持血液循環促進癒合

近日天氣寒冷，路面又濕滑，若不甚跌倒發生骨折，不僅會造成劇烈疼痛，更可能影響日常生活。



醫師表示，骨折癒合需要耐心和配合，但可透過均衡營養、遵醫囑、適度運動、促進血液循環和改善生活習慣等方式，幫助患者更快步上康復之路。

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「營養均衡」是骨折癒合的基礎

骨折後，身體會需要大量的營養素，來修復受損的骨骼，而「均衡的飲食」能有效幫助身體復原。台灣骨科醫師陳鈺泓建議，患者可多攝取富含鈣質的食物，如牛奶、乳酪飲品和芝士等，來強化骨骼結構。

此外，維他命D可促進鈣質吸收，多曬太陽或攝取深海魚類，如三文魚和吞拿魚，都是不錯的選擇，而蛋白質則有助於組織修復，雞蛋、豆類和瘦肉都是優質的蛋白質來源。保持飲食多樣化，才能滿足身體的修復需求。

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「遵循醫囑」是康復的關鍵

陳鈺泓強調，聽從醫囑是骨折康復的關鍵。無論是配戴石膏、支架或其他固定器具，都不應提早移除，以免導致骨骼錯位或癒合不全，還要定期回診，讓醫師評估骨骼癒合進度，才能確保最佳療效。

「適度活動」有助骨骼修復

骨折初期，應盡量減少患處負荷，但隨著癒合進展，適度的復健運動反而能加速骨骼修復。陳鈺泓表示，患者可在物理治療師的指導下，透過關節活動和肌肉力量訓練，可促進骨骼癒合。不過，運動強度應循序漸進，避免過度負荷，以免適得其反。

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保持良好血液循環促進癒合

良好的血液循環有助於將營養輸送至受損部位，加速組織修復。陳鈺泓提到，在非急性期使用熱敷袋，可促進局部血液循環，輕柔按摩也能減少傷處腫脹，提升癒合速度，此外，避免長時間坐臥，保持適度活動，能讓血液流通更加順暢。

「改善生活習慣」是最強康復助力

生活習慣的調整也是骨折康復的一大助力。陳鈺泓提醒，吸煙會減慢骨骼癒合速度，建議在復原期間盡量戒煙，充足的睡眠對細胞修復和骨骼再生至關重要，每天應睡滿7至8小時。此外，酒精可能阻礙骨骼癒合過程，建議在康復期間避免飲酒。

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