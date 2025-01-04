胃酸倒流｜睡眠質素差會影響腸胃健康？醫生傳授3招改善睡眠障礙

睡眠障礙與多種腸胃疾病之間存在著密切的雙向關聯，睡眠品質的好壞不僅影響著腸胃健康，也可能讓病情更加複雜。



根據醫學期刊《Gastroenterology & Hepatology》研究顯示，夜晚因為腸胃不適而輾轉難眠，或長期睡不好，腸胃問題變得更加嚴重，這樣的情況並不罕見。台灣桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭鴻志指出，睡眠品質和腸胃健康是一體兩面的，想照顧腸胃健康就從調整作息、顧好睡眠品質開始，特別是對於有睡眠障礙的腸胃疾病患者，進行針對失眠的療程，是紓緩腸胃疾病的重要一步，可以有助於打破睡眠障礙與腸胃疾病之間的惡性循環。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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胃酸倒流與睡眠障礙的關係

對於胃酸倒流病患者來說，夜間胃酸逆流是很常見的困擾。身體在平躺時，胃酸更容易逆流，因此許多患者在夜晚感受到胸口灼熱或咳嗽，導致無法入睡。而當睡眠品質下降時，下食道括約肌的張力也可能受到影響，形成「睡眠越不好，胃酸越逆流」的惡性循環。

腸道激躁症患者的睡眠問題

腸道激躁症患者經常有睡眠品質差的問題，而這可能使腹痛、腹脹、腹瀉或便秘等症狀進一步加重。睡眠不足也會影響腸道的正常運作，讓腸道過於敏感或蠕動異常，形成腦腸軸功能紊亂。換句話說，情緒壓力和睡眠狀態，可能是導致腸道激躁症反覆發作的重要原因。

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發炎性腸道疾病與睡眠障礙

鄭泓志表示，發炎性腸道疾病，如克隆氏症、潰瘍性結腸炎患者在病情發作時，常常面臨睡眠障礙的狀況。持續的腸道炎症會影響身體的內分泌和免疫系統，導致深層睡眠受到干擾；而長期睡眠不足則可能讓發炎反應更加嚴重，加劇腹痛和腹瀉等症狀，進一步使疾病惡化。

5個好習慣降低胃酸倒流症狀（按圖👇👇👇）

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消化性潰瘍發生風險增加

研究發現，輪班工作者罹患消化性潰瘍的風險是日班工作的2.18倍，而阻塞性睡眠呼吸中止症患者因間歇性缺氧和全身性發炎，發生潰瘍出血的風險則高出2.4倍。台灣鄭鴻志醫師推測，會有這樣的結果，主因是睡眠不足和工作壓力大，再加上用餐時間不規律，所以更容易出現胃部問題。

鄭鴻志建議，民眾應改善睡眠習慣，包括固定作息、減少睡前使用電子設備，以及營造安靜舒適的睡眠環境，另外也要定期檢查腸胃健康，及早發現潛在問題，並尋求專業醫生的幫助，制定客製化的治療方案。最後是治療睡眠障礙，針對性治療如失眠、睡眠呼吸中止症等問題，打破惡性循環。

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