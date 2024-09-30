護肝｜3大護肝原則避免高糖分、高油脂飲食　阻斷肝病3部曲

為促進社會對肝炎防治的意識，世界衛生組織（WHO）訂定每年的7月28日為「世界肝炎日」，以此紀念研發乙肝疫苗的諾貝爾生醫獎得主──巴魯克·布隆伯格（Baruch Samuel Blumberg）教授的誕辰，致敬科學界的重大突破。



台灣曾經是肝炎的高盛行地區， 乙型肝炎的盛行率約有20%，等於每五人之中就有一位 乙肝帶原者。在疫苗尚未問世前，病毒不斷地在世代中傳遞，透過母傳子、子傳孫，陷入無法破除的魔咒──「肝病三部曲」，從肝炎、到肝硬化、最後轉變成肝癌。直到1984年全台開始為新生兒施打乙肝疫苗，推行至今，成功使乙肝帶原率大幅下降。

3大護肝原則（按圖👇👇👇）

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肝臟的功用

我們說肝是沉默的器官，總是任勞任怨地工作，吃了藥幫忙代謝，喝酒後幫忙解酒，將攝取的營養、添加物、毒素等加以區分再分解，負責製造膽汁幫助脂肪乳化，還能製造免疫相關蛋白，抵禦病原菌的入侵。肝臟就像團體中五育全能卻低調行事的角色，因為它的內部沒有神經分布，因此再操勞也沒有怨言，也不自覺肝在發炎，當它發出警訊很可能為時已晚！

早期篩檢與治療！養肝3大要點拒肝病

台灣每年約有13,000人因肝病逝世，因此定期的檢查與追蹤相當重要，主動篩檢確認自己是否為乙、丙肝帶原者，發現後及早治療。平時也應養成好習慣，從生活阻斷肝病三部曲。

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1. 養成良好生活作息

肝臟是代謝酒精的工廠，要是飲酒過量會增重肝的負擔，男性每日不超過1罐啤酒（20g 酒精量），女性不超過半罐啤酒（10g酒精量）為宜。此外也要注意睡眠，別熬夜過頭導致免疫力下降。

2. 避免高糖分、高油脂

飲食中過剩的糖分其實會轉變為脂肪，而它堆積的地方就是肝臟，若甜食、精緻澱粉攝取過量，很可能變成脂肪肝，甚至近一步發炎；油炸食物、帶皮肉類等高油食物也對肝臟代謝不友善，應減少攝取。

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3. 多攝取三蔬二果

新鮮蔬果能供給肝臟代謝所需的輔酶、輔因子，以及植化素，在肝臟排毒過程發揮效用，同時也有抗氧化物能降低身體的發炎反應。在五行中，肝對應的是「青」色以及「酸」味，可以選擇綠色蔬果，如：菠菜、西蘭花、青瓜、奇異果、檸檬等食物，幫助護肝養生。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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