腸胃健康｜經常腸胃不適、脹氣或便秘？一文盤點5功能性腸胃障礙

您也經常容易有消化不良、脹氣或是便秘、腹瀉等問題嗎？現代人生活壓力大、缺乏運動，加上飲食不均衡，腸胃不適成為普遍的問題。



根據2024年台灣聯安診所健康檢查數據統計，腸胃健康方面的困擾位列第一，台灣聯安預防醫學機構總院長鄭乃源提醒，民眾若已接受器官檢查，例如腸胃鏡、腹部超聲波等項目，報告中沒顯著異常狀況，但不舒服症狀仍在，就有可能是功能性的腸胃障礙問題。

什麼是腸躁症？有哪些症狀、分類？（按圖了解👇👇👇）

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細數功能性腸胃障礙症狀 病因竟與大腦有關

鄭乃源指出，傳統的腸胃檢查方法，如腸胃鏡和影像學檢查（如X光、超聲波、CT或MRI），主要用於發現結構性問題，如腸道息肉、潰瘍、腫瘤等，但對於功能性腸胃障礙則較難檢測。

根據國際知名研究腸胃疾病的羅馬基金會（Rome Foundation）最新標準，功能性腸胃問題被重新定義為「腸腦互動異常」（DGBI, Disorders of Gut–Brain Interaction），即腸腦軸的雙向失調。腸腦軸是一條將腸道與大腦連接的信息傳遞通路，這一概念已被大量研究證實，顯示腸胃健康還與心理狀態、情緒及神經系統有關。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

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鄭乃源說明，當腸腦軸的功能出現異常時，腸胃不適可能不僅是由於消化問題，而是來自腸道和大腦之間的互動失衡。而常見的功能性腸胃障礙表現包括：

▸腸胃蠕動異常：腸胃肌肉的運動不協調，導致食物無法順利通過腸道，進而引起腹痛或不適。

▸內臟高敏感：腸道對刺激（如氣體或食物成分）的反應比常人更敏感，即使是很輕微的刺激，也可能引發疼痛或不適。

▸黏膜及免疫功能改變：腸道內壁的防禦能力和免疫系統失去平衡，可能導致腸道健康變差，例如急性腸胃炎後的黏膜損傷。

▸腸道菌相失衡：腸道內益菌減少或壞菌過多，菌群結構被破壞，影響腸道功能和整體健康。

▸腦部訊息處理異常：壓力或心理因素使大腦過度解讀腸胃訊息，進一步加劇腸道不適。



鄭乃源坦言，上述這些症狀互相影響，形成惡性循環，但由於變化非常細微，傳統檢查工具難以偵測。因此，診斷和治療這些問題需要更先進的技術和方法，才能更準確地幫助患者，改善生活品質。

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借助腸胃功能醫學檢測 精準判斷健康問題

腸胃功能醫學檢查與傳統器官檢查的區別在於檢查的範圍與深度。傳統檢查關注腸胃結構性健康，而腸胃功能醫學檢測則專注於腸胃的運作與功能，能深入分析腸道菌群、生物標誌物（如：血液、尿液）及免疫反應，為腹脹、腹痛、消化不良等症狀提供更全面的診斷。鄭乃源舉例，以聯安來說，有關腸胃功能醫學的檢項如下：

▸腸保健康2.0：評估胰臟消化功能、腸道發炎、免疫功能及麩質敏感性，全面了解腸道健康。

▸腸道菌相基因檢測：使用新一代長定序技術分析腸道菌群，提供益生菌產品建議。

▸腸道菌相與疾病風險分析：分析腸道內好菌與壞菌的比例，評估病原菌感染風險，並根據結果提供益生菌產品。

▸224項過敏原分析：評估免疫系統對食物和環境過敏原的反應，這些反應可能包含皮膚炎、氣喘、腸胃等相關問題。



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鄭乃源強調，功能性檢查不僅能提供精確的診斷，也帶來更多元且有效的診療方式。例如，針對腸道菌群失衡，補充益生菌和益生元已被證實有效，並有助於改善腸腦互動。此外，飲食調整，如低FODMAP飲食，也能顯著提升腸道健康，進一步增強免疫系統與情緒健康。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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