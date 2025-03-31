喉嚨痛點算好？一文看清喉嚨發炎6大原因　吃、喝什麼最快好？

喉嚨痛怎麼辦？喉嚨痛可以喝什麼？喉嚨痛原因為何？

文：Shane Chen 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



《Hello醫師》與您分享喉嚨痛喝什麼、吃什麼最快好，幫助您緩解喉嚨痛，盡早擺脫發炎不適的症狀！

喉嚨痛喝什麼最快好？（按圖👇👇👇）

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喉嚨痛怎麼辦？了解喉嚨發炎原因

喉嚨痛原因眾多，最常見的原因如下：

- 感冒

- 流感

- 咽喉炎

- 扁桃腺發炎

- 甲狀腺發炎

- 過度使用聲帶，例如長時間大聲說話、唱歌或喊叫



另外，有時胃酸倒流（胃食道逆流、GERD）也會導致胃酸刺激喉嚨，引起燒灼感和疼痛。

喉嚨痛怎麼辦？可以喝什麼、吃什麼？

喉嚨痛喝什麼最快好？

1. 溫開水

作用：緩解喉嚨痛最簡單且有效的方法，可保持喉嚨濕潤，減少刺激。

注意：避免喝過熱或冰冷的水。



2. 熱湯

作用：緩解喉嚨痛，同時暖胃、補充水分；湯中的蒸氣也有助於緩解鼻塞。

注意：選擇清淡的湯品，如雞湯、蔬菜湯、味噌湯等，避免過油或辛辣的湯。



3. 溫鹽水

作用：改善喉嚨痛，減少喉嚨腫脹與殺菌。

做法：用溫水加少量鹽（約半茶匙鹽混合一杯水），漱口並吐掉。

注意：不要喝下去。



4. 蜂蜜檸檬水

作用：蜂蜜有抗菌和紓緩作用，檸檬則可提供維他命C，幫助提升免疫力。

做法：在溫水中加入一湯匙蜂蜜和幾滴檸檬汁，攪拌均勻後飲用。

注意：不要讓小於1歲的幼兒食用蜂蜜，恐會導致肉毒桿菌中毒。



5. 生薑茶

作用：生薑具有抗炎和止痛效果，可紓緩喉嚨痛。

做法：將新鮮生薑切片，用熱水浸泡10分鐘，可加蜂蜜增添口感。



6. 薄荷茶

作用：薄荷中的薄荷醇有紓緩作用，可緩解喉嚨痛和腫脹，幫助化痰。

做法：用薄荷葉沖泡熱茶或加幾滴薄荷精油到溫水中。



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感冒喉嚨發炎吃什麼比較快好？

1. 富含維他命C的水果

可增強免疫力，幫助身體對抗病毒，加速緩解喉嚨痛。

- 橙、檸檬（較不適合風寒感冒、身體氣虛）

- 番石榴

- 奇異果

- 士多啤梨

- 蘋果

- 柿子

- 葡萄



2. 軟質、易吞嚥的食物

軟質、易吞嚥的食物可避免刺激喉嚨，同時補充營養。

- 熱湯類：像清淡的雞湯、魚湯或蘿蔔湯。

- 粥品：白粥、小米粥、南瓜粥，可搭配少量清炒蔬菜。

- 蒸蛋、蛋花湯：口感滑嫩易吞，也富含蛋白質，適合喉嚨發炎時食用。



3. 清淡的蛋白質

蛋白質有助於為身體提供能量，加速康復速度，增強免疫系統。

- 雞肉：例如雞湯中的雞肉、清蒸雞肉或調理方式較清淡的雞肉料理

- 魚肉：鱸魚湯或蒸魚

- 豆腐：蒸、煮皆可，重點是少鹽、少油、不辣。

- 豆漿：切記不可喝冰豆漿，避免刺激喉嚨。

- 雞蛋：最佳也最容易取得的蛋白質來源。



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喉嚨痛發炎要多喝水與多休息

想要讓喉嚨痛早點恢復的話，重點仍須多喝水、多休息。多喝水可以沖淡組織黏液並加快排出的速度；而身體保有充足水分在生病時相當關鍵，可以幫助對抗病菌，或沖洗掉造成喉嚨痛的過敏原。

一般來說，體重（kg）x 30c.c. 是一日正常的攝取量，舉例來說，體重60公斤的人，一天需要喝60×30=1800c.c.的水。不過，每人需要的水分會隨個人活動程度、氣溫、氣候、飲食等變化而有所不同，因此如果尿液大致上透明無色，或呈淡黃色，就代表水分攝取足夠。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：喉嚨痛怎麼辦？喉嚨發炎6原因！喝什麼、吃什麼最快好？】

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