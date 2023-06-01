傳染病｜兒童易感染腸病毒發燒？營養師教飲食宜忌、留心重症前兆

腸病毒軍團強勢來襲，小朋友抵抗力弱，受到感染後常出現手足口病。人人都有嘴破、喉嚨痛、口腔潰瘍的經驗，不管是吃飯或是說話都特別疼痛難以忍受，台灣Heho營養師劉思妤教你要怎麼吃才好的快！



腸病毒會不會傳染？

腸病毒的傳染力高，在發病後一周內的傳染力極強，主要透過糞口、咳嗽、打噴嚏或接觸傳染，一年四季都在發生，每年約有兩次的腸病毒高峰期，分別為5~6月以及9~10月。

1. 糞口傳染：吃入受到污染的水或食物。

2. 飛沫傳染：咳嗽、打噴嚏。

3. 接觸傳染：接觸到病患皮膚水泡的液體，此外，新生兒可能會透過胎盤、孕婦分娩過程中感染腸病毒。



感染性腸胃炎類型（按圖看清👇👇👇）

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腸病毒的常見症狀

無論是大人或是小孩都有感染腸病毒的風險，大人多為無症狀、輕微感冒症狀。孩童免疫力較差，往往在不知不覺中受到感染，多數情況下症狀輕微，有90%會自行痊癒，目前並沒有針對腸病毒的特效藥，臨床普遍採用支持性療法治療。

腸病毒並不是單一種病毒，而是一群病毒的總稱，共有60幾種不同的類型，造成的症狀有所不同，常見症狀包括：

- 發燒

- 喉嚨痛、喉嚨潰瘍

- 皮膚出現紅疹

- 皰疹性咽峽炎

- 手足口病



腸病毒重症前兆

值得注意的是，如果家長發現幼兒出現5大重症前兆，一定要儘速轉送大醫院治療，才能把握黃金治療期，腸病毒重症前兆包括：

1. 嗜睡

2. 手腳無力

3. 持續嘔吐

4. 心跳加快、呼吸急促

5. 肌躍型抽搐



腸病毒紓緩的飲食照護（按圖👇👇👇）

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台灣劉思妤營養師說，大多數人在發病後的7～10天可自行痊癒，只要願意吃、吃得下，原則上並沒有「絕對不能吃」的食物。

感染腸病毒怎麼辦？腸病毒感染期間怎麼吃？Heho營養師教你3招，幫助快速痊癒，趕走病毒！

飲食原則

一、首重水分補充，避免脫水

感染腸病毒的小朋友，飲食上最重要的就是要補充水分，預防脫水。最簡單判斷有沒有脫水的方法，就是觀察小便的量、次數和顏色，當尿量明顯減少，排尿次數下降，尿液顏色呈深黃色就需要特別留意。

建議補充白開水、米湯、果汁或含電解質的飲品，避免含咖啡因的茶、可樂、提神飲料等飲品。

二、吃冰涼的食物，緩解口腔疼痛

腸病毒有一些特殊的症狀，好比口腔潰瘍如嘴破、喉嚨痛，小小一個傷口痛起來卻是令人食不下嚥，甚至輾轉難眠，嚴重影響到生活品質。

在飲食上可以吃一些冰涼的食物（溫度<25度），有助於抑制傳遞痛覺的TRPV1離子通道蛋白活化，適量的雪糕、乳酪、布甸、仙草、雪條、牛奶冰磚或是凍過的水果，都能幫助緩解疼痛感。

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三、高熱量、好吞嚥食物，助恢復元氣

在感染初期，身體不舒服難免會吃不下，這是暫時性食慾下降的情況，在過渡階段並不需要強迫進食，只需要留意水分和電解質的補充，等到食慾恢復後再給予高熱量且富含蛋白質的食物，就能補充能量加速恢復元氣。

三餐少不了豆、魚、蛋、肉類，此外，準備食物時盡量以蛋花粥、麵線糊、濃湯等軟質、好吞嚥的食物為主，點心則可選擇茶碗蒸、豆腐花、豆漿、奶昔等營養密度高的食物，增加身體修復力。

飲食禁忌

腸病毒不能吃什麼？在感染期間，最好要避免3類食物：

1. 油炸、油煎食物：炸雞、薯條等食物要避免，質地較堅硬，容易讓孩子喉嚨更不舒服、促進身體發炎反應。

2. 高糖食物：糖果、蛋糕等糕餅甜點類，會削弱抵抗力，降低身體的免疫機能，切勿過量食用。

3. 刺激性食物：在腸病毒期間，避免吃太燙、太酸、太辣與過度調味的食物。

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如何預防腸病毒？

對抗腸病毒「預防勝於治療」，雖然大部分的症狀輕微，不過也有少數案例在感染腸病毒後併發重症死亡，注重個人及衛生環境，就能有效降低感染風險。

1. 勤洗手：光用酒精消毒雙手沒用，飯前、飯後用清水和肥皂徹底洗淨，落實「內、外、夾、弓、大、立、腕」洗手七字口訣就能趕走腸病毒。

2. 環境清潔：可以配置500ppm濃度的漂白水（配置方法：取巿售家庭用含氯漂白水5湯匙，加入10公升的自來水中攪拌均勻），重點性消毒桌椅、門把、樓梯扶手、玩具、書本等經常性觸碰的物品。

3. 免疫力提升：均衡的飲食、充足的睡眠搭配良好的運動習慣就是維持健康的不二法則，新生兒及嬰兒可多餵食母乳，能增強寶寶抵抗力，降低感染風險。

4. 減少暴露風險：在腸病毒流行期間，避免出人潮擁擠、空氣不流通的場所，特別是孕婦、新生兒及幼童。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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