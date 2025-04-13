減肚腩｜腹部肥胖恐致全身痠痛？英國研究揭問題在女性身上更明顯

英國一項研究發現，腹部肥胖會導致身體慢性痠痛，腹部脂肪愈多，身上慢性痠痛的部位就愈多，且在女性身上更明顯。



對此，台灣王思恒醫師建議，想改善就要減肥與運動。

8大因素易產生肥胖（按圖看清👇👇👇）

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台灣復健科醫師王思恒在Facebook粉專發文分享，一項英國生物樣本庫（UK Biobank）的大型研究顯示，腹部脂肪與慢性痠痛有關，研究團隊以3萬2409位中年男女為對象，以MRI磁力共振精密量測其腹部脂肪，腹部脂肪包括了藏在器官周圍，公認對健康危害最大的內臟脂肪，與皮膚下的皮下脂肪。

研究人員比較受試者慢性肌肉骨骼疼痛部位，包括頸部、肩膀、背部、髖關節、膝蓋，或者是全身疼痛情況，結果發現，不論男女，腹部脂肪愈多，身上慢性痠痛的部位就愈多，且在女性身上更明顯。

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王思恒說明，體重愈重關節與筋膜承受的重量就愈多，例如膝蓋退化、足底筋膜炎，都與體重密切相關，另外腹部肥胖者，儲藏於內臟周圍的脂肪會造成慢性發炎，所以即使是不承受體重的關節，例如手肘、肩膀、手指，也會因肥胖而疼痛。

王思恒建議，經常全身痠痛的民眾將體重控制好，且要多運動，運動是對抗慢性發炎的關鍵，能保護軟骨、筋膜不受發炎物質的損害，還能強健肌肉，鍛鍊身體的抗壓性。

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運動怕肌肉痠痛怎麼辦？王思恒提醒，應循序漸進，從輕鬆溫和的運動，慢慢推進到高強度大重量的訓練，才能從痠痛的惡性循環中跳脫出來。

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