肥胖｜憑BMI值無法完全評估健康程度！醫生教看這些指標更全面

你的體重跟身高相比，是否有在正常範圍？BMI數值是許多人熟悉用來評判胖瘦的指標。



不過，想要了解身體實際的健康狀況，並不能只單看透過身高體重換算的BMI值。知名YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）指出，如果僅依賴BMI值來判斷一個人是否肥胖，甚至用來檢視健康程度，可能會導致誤判的情況。

相關文章：【減肥】25歲後代謝率降易肥 減肥成功先認清4種肥胖凍飯可瘦身👇👇👇

+ 11

常見的體重指標其實不完全準？蒼藍鴿揭示BMI值的盲點

BMI值（Body Mass Index），即為身體質量指數，又稱為凱特萊指數，是用來判斷一個人體重是否在標準範圍的基本指標。只要將體重除以身高的平方，就能得知自己的BMI值，根據台灣衛生福利部國民健康署公布的標準，18歲（含）以上的成人，若BMI值介於18.5-24之間屬於正常體重，若低於這個範圍就為體重過輕，超過則為過重、肥胖。不過，蒼藍鴿指出，BMI值本身有一個很大的誤區，就是它無法反映其他體重細項的組成比例，包括肌肉、脂肪、骨骼與水分等。

相關文章：減肥｜中年肥胖未必與年齡有關 10個生活小習慣 暗地讓身體囤肉👇👇👇

+ 23

你的瘦可能不是真的瘦！僅憑BMI值無法完全評估健康程度

BMI值之所以被廣泛使用多年，是因為它計算簡易、方便，可以初步評估一個人的身高與體重的比例是否在正常範疇內。然而蒼藍鴿強調，若要更精確地了解一個人的健康狀況，必須綜合如肌肉量、體脂率、內臟脂肪等多重指標統合評估。他舉例，像是健身人士的肌肉量因為較高，測量出來的BMI值可能達24-26，因為超過標準值，所以會被評斷為輕度肥胖，但其實他們體重有一大部分的重量主要是來自肌肉，反而是健康的體態。

相對地，有些人體型看來纖瘦，BMI值表現正常，但體脂率過高且肌肉量不足，也就是所謂「泡芙人」。這兩種類型的人，就是常見若只單看BMI值會造成判斷錯誤的族群，也因此，只靠BMI值判斷健康與否的方式，在現代醫學中已經被認為不全面。

做什麼運動最燃脂？（按圖看清👇👇👇）

+ 3

相關文章：減肥｜高強度運動燃脂效果不高？想瘦身減重這樣做運動最有效

想要深入了解健康程度？蒼藍鴿：搭配身體組成分析儀更全面

想要知道一個人真正的健康程度，應搭配其他指標共同檢視。蒼藍鴿認為，BMI數值還是一個初階可以判定肥胖程度的參考工具，不過建議可以借助身體組成分析儀等工具，利用生物電阻技術測量體脂率、肌肉量、基礎代謝率等細項指標，全方位解析身體組成，以獲得更精準的健康評估。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

