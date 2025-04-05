每當壓力大都靠食嘢紓壓？研究揭：小心2類食物成誘發癌症陷阱

壓力到來，許多人會選擇吃東西紓壓，像是甜食或炸物等，彷彿吃下肚就能解開煩憂。但醫師提醒，壓力與高熱量飲食兩者結合，如高糖、高熱量食物，可能會改變體內分子機制，讓環境變得更有利癌細胞生長。



台灣台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘提到，壓力會讓大腦啟動獎勵系統，讓人更渴望高糖、高脂肪的食物，期待順間帶來的愉悅感。醫師指出，壓力大可能會影響免疫系統，導致睡眠品質下降，身體更容易有發炎反應。

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張家銘提到，2025年發表在期刊《Molecular Cancer Research》的研究發現，身體處在壓力狀態時，會釋放大量腎上腺素，進而活化CREB分子，進而促進癌細胞生長。

張家銘提醒，癌症幾乎不是單一因素造成的，是基因、環境及生活習慣長期交織的結果。他表示，而且這樣的機制無論是在大腸癌、胰臟癌或乳癌等癌症都是共通的；且若本身是罹癌者，加上有壓力、又吃下許多高熱量飲食，預後會更不佳。

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地中海飲食可協助降發炎 不少癌症患者曾提過壓力大

不過，如何察覺壓力可能誘發癌症的情況，張家銘指出，其實比較偏向間接發現，因為有許多乳癌患者提到自己壓力很大，也可說是一種情緒疾病。至於在檢測上，可能可透過壓力荷爾蒙或可體松（皮質醇）的抽驗，還有血鐵蛋白確認身體是否有發炎反應。

張家銘說，以飲食來說，最具代表性可幫助降低發炎反應的是地中海飲食，內含蔬菜、水果及橄欖油等；營養補充則可加入Omega-3、薑黃。醫師說，若還是希望可透過飲食紓壓，可以改為較健康選擇，如：堅果、無糖乳酪、黑朱古力等，或考慮其他的健康抗壓方式。

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張家銘也認為，若家中有癌症病史，或擔心是否有遺傳風險，可考慮進行基因檢測，也能更有意識的調整生活方式，並定期篩檢，培養良好的生活習慣，降低風險。

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