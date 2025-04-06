濕疹丨愈食保健品皮膚免疫疾病愈嚴重？皮膚科醫生一文解構真相

不少異位性皮膚炎、乾癬患者，常會求助偏方，以為排毒、吃保健食品能改善，反而病情還更糟！



台灣皮膚科醫師陳冠伃、黃毓惠，共同出版新書《當皮膚起內閧：解開皮膚免疫疾病奧祕》，破解皮膚免疫疾病迷思。

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皮膚免疫疾病 愈補愈嚴重

台灣林口台北長庚醫院皮膚部主治醫師陳冠伃指出，皮膚不只是人體最大的器官，同時也是人體最大的免疫器官，皮膚免疫疾病可分成2大類，一類是自體免疫疾病，如紅斑性狼瘡、天疱瘡；另一類則是和免疫功能相關的皮膚發炎性疾病，如異位性皮膚炎、乾癬。

陳冠伃表示，許多皮膚免疫疾病都與皮膚免疫系統失調有關，臨床上，不少皮膚免疫疾病患者會認為讓免疫功能變強，就能改善病情；事實上，「皮膚免疫功能失調不等於免疫功能低下」，正確的觀念應該是讓皮膚免疫功能正常，不會產生發炎反應才對。

台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠提到，坊間常有宣稱可以調節或加強免疫功能的保健食品或藥品，結果有些患者在服用後，皮膚症狀更加嚴重，「以為體內的毒排出了，皮膚病就會痊癒」，殊不知其實是原本的皮膚疾病病情加重。

黃毓惠提醒，當服用某些產品後，皮膚症狀開始加重，就表示該產品不適合服用，千萬不要以為排毒後，皮膚免疫疾病就不藥而癒了，真相其實是對病情沒幫助，反而傷身。

異位性皮膚炎無法根治？只要不癢就可以停止用藥？（按圖👇👇👇）

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乾癬不是過敏 免疫失調才是主因

黃毓惠也說，不少乾癬、天疱瘡患者，常會疑惑自己是否對某些物質過敏導致皮膚問題，以為做過敏檢測、避開過敏原就能不發作，其實皮膚免疫疾病通常源於內在基因的免疫失調，可能受到外部環境因素的誘發，並不是過敏所造成，即使做過敏原檢測，也對病情沒有幫助。

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