食物安全｜飲變質椰子水竟腦部病變死亡！專家提醒這飲品也要注意

外電報導，一名69歲的丹麥男子喝椰子水，因為味道怪怪的剖開才發現椰子變質，沒想到3小時後發燒嘔吐、意識混亂，26小時內就因腦部病變死亡，檢驗發現是「蔗生節菱孢」真菌毒素作怪。



毒物科醫師提醒，除椰子水外，甘蔗汁也要小心。

椰子水變色是否代表壞掉？（點擊下圖看清！）

+ 4

相關文章：【飲水迷思】椰子水好過水？飲茶唔算攝取水分？解構飲水3大疑團

椰子放一個月變質 喝一小口就意識昏迷

這名男子在事發當天以吸管啜飲少量椰子水，由於感覺味道異常，因此剖開椰子查看，發現椰子內部液體已變為黏稠狀。而這顆椰子是在一個月前購買，購入後便一直放在室溫下。沒想到喝完一小口椰子水3小時後，男子就出現發燒、出汗與嘔吐症狀，隨後意識混亂，無法站立。

男子腦病變入院26小時不治 真菌毒素釀禍

男子就醫後發現腦部嚴重腫脹，入院26小時內，就因病情急速惡化不治身亡。後來從男子飲用的椰子中，發現名為「蔗生節菱孢（Arthrinium saccharicola）」的真菌，會產生毒性極高的「3-硝基丙酸」（3-nitropropionic acid，3-NPA），對腦部具有高度破壞性，症狀與過去曾在中國、非洲引發中毒死亡的「邦克列酸」（bongkrekic acid）中毒反應類似，初期症狀包括腸胃不適、腹瀉、嘔吐，進一步惡化則可能引起神經系統病變、昏迷與死亡。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

+ 12

相關文章：食物安全｜5至9月食物中毒高峰期！拆解4大元兇營養師5招防病毒

台灣台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，這起病例是2021年1月發表在《Emerging Infectious Diseases》的文獻，不是最近的病例，台灣也沒發生過類似病例，基本上不要創造有利真菌生存的環境就沒問題。

甘蔗發霉產生毒素 口感不變無法警覺

楊振昌表示，問題椰子可能本來就有真菌，經過發霉繁殖後，產生毒素，而不只是「蔗生節菱孢」這隻菌會有毒素，其他真菌也會產毒。過去曾報告過的是中國和非洲，因為甘蔗沒有保存好，發霉後產生毒素，而這毒素不影響口感，所以吃到、喝到也無法警覺，因此中毒。

真菌毒素影響粒線體 一小口就能致命

楊振昌表示，真菌產生的毒素，跟邦克列酸很像，會影響粒線體，讓人體沒辦法產生能量，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉，嚴重則會腦病變，出現不自主運動、抽筋、昏迷等。而且可能只要一小口就有可能致命，主要看毒素多寡。

相關文章：食物安全｜飲品放隔夜細菌滋生千倍？愈甜愈危險？3招避食物中毒👇👇👇

+ 2

多水植物放室溫容易長菌 椰子建議冷藏

他建議，椰子、甘蔗這類多水的食物，要冰起來避免發霉，如果放在室溫20～30℃，水分多，又有好的溫度就容易長菌。購買時也要用眼睛看是否已發霉，並且選擇保鮮良好的店家。另外，對於新加坡家庭醫學醫師提出，削皮的椰子較易腐壞，完整未削皮的椰子可常溫存放的說法，楊振昌表示，不管有沒有削皮，椰子都應該盡量選擇冷藏保存。

椰子變質如何分辨？

台灣夏子雯營養師曾表示，分辨椰子是否變質可以透過嗅覺及視覺判斷。新鮮的椰子水會有淡淡的清香味，且顏色清澈；反之，若聞到酸敗腐壞的發酵味，且顏色暗沉混濁，就代表椰子已經壞掉，不適合飲用。另外，若椰子內部有塊狀物或沉澱物，代表已變質，建議別飲用。

10個常見處理食物常犯錯誤（按圖👇👇👇）

+ 34

相關文章：食物中毒｜流心巴斯克蛋糕或致肚痾？10大處理食材常犯見錯誤要知

延伸閲讀：

如何快速降火氣？降火氣喝椰子水及1種茶最好 可清熱解毒補電解質

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

