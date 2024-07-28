減肥｜天氣熱胃口不佳易瘦身？夏日減重4迷思　飲冰水恐愈飲愈肥

最近氣溫居高不下，使得「熱傷害」人數不斷上升。



天天汗流浹背，甚至胃口不佳，對於正在減肥的人，以為這樣剛好瘦身，但可能陷入變胖危機，這篇以中醫師角度，帶你釐清4個夏日減重迷思，提醒民眾別讓錯誤觀念導致身體不適甚至引發肥胖。

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迷思一：流汗就能瘦！汗流得夠多就不用運動？

流汗不等於運動，也不等於燃燒卡路里！運動時身體流汗，是要藉由汗水蒸發去冷卻身體，防止體溫過度升高，並且流汗只是在排除水分、電解質和代謝廢物等，不代表流汗就是在燃燒脂肪，就算流汗後體重會暫時下降，只要補充了水分，體重就會恢復。

迷思二：天氣熱胃口差，吃不下飯就容易瘦？

熱本身讓人不舒服情緒差，對於熱食會產生排斥感；再來是天氣熱不想動，活動量相對減少也同時降低食慾。但很多人在吃不下正餐，卻吃很多冰品、甜點、含糖飲料等高熱量點心消暑，反而因此囤積了更多脂肪。

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迷思三：喝冰水能加速新陳代謝，容易變瘦？

喝冰水對於減重有無影響的爭議頗多，實際上，此說法並不成立，因為人體的複雜適應系統是無法以簡單的計算方式來預測的。甚至腸胃不適期間，飲用冰水會使腸胃道黏膜血管收縮造成局部缺血遭受細菌病毒入侵，並且造成循環不佳而水腫，是為「脾濕」的表現，容易伴隨腹瀉、消化不良等等不適。長久下來更會因脾腎陽虛而導致脂肪代謝變差體重上升等等情形。

迷思四：天氣熱多吃點生菜沙律瘦很快？

攝取太多冰品冷飲、生菜、魚生等生冷食物與寒涼性蔬果，反而會讓腸胃消化吸收功能停滯，引起濕氣蓄留體內，阻滯脾臟的運化，會降低新陳代謝，造成脂肪消耗速度緩慢，反而讓減肥變得困難。

預防中暑5大注意事項（按圖了解 👇👇👇）

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建議多吃清淡或含水量多的高纖食材，不但能促進代謝幫助減重，更能維持健康。像是：

1. 苦瓜、竹筍：可降火氣紓緩神經加上大量膳食纖維，促進新陳代謝避免便秘，增進減重效果。

2. 大番茄：它的茄紅素可抗氧化、幫助減少膽固醇、增加新陳代謝。煮熟更容易被人體吸收。

3. 絲瓜、冬瓜、青瓜、綠豆、四季豆、蘆筍：清熱利尿適合夏天食用。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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