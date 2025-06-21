排毒食物｜現今環境充斥無法避免毒素？營養師揭5食物助身體排毒

近年來，從日本排放福島核廢水、嬰兒體內檢出塑膠微粒，到藥物中含有重金屬等新聞事件，都提醒我們：現今的環境充斥著無法完全避免的毒素。



除了盡量減少接觸這些有害物質之外，更重要的是強化身體的解毒系統，幫助維持整體健康。

5種幫助身體排毒食物（按圖👇👇👇）

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身體毒素過多的七大警訊

毒素通常以慢性方式累積，不易被察覺。若你經常出現以下症狀，可能是體內毒素過量的警訊：

- 頭痛

- 肌肉或關節痠痛

- 容易過敏

- 慢性疲勞

- 情緒易怒

- 起床後感到頭昏腦脹

- 四肢麻木刺痛感



5大排毒器官保養法（按圖👇👇👇）

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營養師推薦：5種幫助身體排毒的食物

1. 西蘭花

屬於十字花科蔬菜，含有吲哚等有助肝臟解毒的有機化合物，還富含抗氧化物與膳食纖維，有助維持腸道健康，減少有害物質進入血液。

2. 柑橘類水果

如橙子、西柚等富含維他命C，不僅可清除自由基，也是葡萄糖醛酸的重要來源，促進肝臟解毒並抑制腸道壞菌，降低毒素再吸收的風險。

3. 大蒜

含有大蒜素（Allicin），具解毒效果，能幫助肝臟代謝有害物質，也能增強免疫系統，提升對抗病原與毒素的能力。

4. 綠茶

含有豐富的兒茶素，是強效的抗氧化劑，可減少自由基對肝細胞的損傷，並促進肝臟解毒功能的正常運作。

5. 薑黃

其主要成分薑黃素具有抗氧化和抗發炎作用，有助保護肝細胞不受損傷，還能調節CYP450解毒系統，動物實驗中顯示能改善肝臟健康指標。

▼薑黃的好處（按圖看清👇👇👇）

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日常生活也能減少毒素暴露

我們無法完全避開毒素，但可以從生活習慣做起，降低毒素攝入：

- 減少食用過度加工食品

- 避免使用塑膠容器盛裝熱食

- 精簡化妝及保養程序

- 外出配戴口罩，減少吸入污染物

- 保持情緒穩定，避免情緒毒素對身體的負面影響



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

