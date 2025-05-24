枕邊人睡覺時鼻鼾聲大、張口呼吸？長期用口呼吸恐致呼吸道感染

你或你的枕邊人是否睡覺時會張口呼吸，而且鼾聲很大？先不要討厭他，也不要包容他，更不要不好意思告訴他，最好陪他趕緊就醫檢查，因為這可能會衍生出心血管疾病與認知疾病的併發症，不能等！



台灣台大醫院耳鼻喉部主治醫師林志峰提醒，若睡覺時出現張口呼吸、打鼾、睡眠呼吸中止（OSA）等症狀，可能是呼吸窒息症或其他健康問題所致，不可輕忽，應儘速就醫診治。長期的口呼吸習慣，不僅影響睡眠品質，更可能引發各種併發症，如高血壓、心臟病、中風等，甚至增加罹患柏金遜症及阿茲海默症的風險。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

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鼻腔阻塞是口呼吸的主因

林志峰表示，臨床上常見的口呼吸病患，多半是因為鼻腔阻塞所致，如鼻竇炎、鼻過敏或睡眠窒息等。鼻子塞住無法順暢呼吸，病患只能改用嘴巴吸氣，但長期下來可能導致缺氧、失智、中風等高風險。

兒童口呼吸影響面容、發育

台灣高醫大附醫睡眠中心主治醫師陳裕豐指出，造成鼻腔堵塞的原因很多，幼童的上顎骨發育不足、腺樣體或扁桃腺肥大，可能造成鼻腔堵塞，進而產生口呼吸的狀況。兒童時期長期的口呼吸習慣，不僅會影響顱顏骨的正常發育，還可能造成中臉凹陷、上顎拱起、暴牙、咬合不正等外觀改變，甚至導致臉型變長、鼻梁發育不足。近年研究也發現，張口呼吸與兒童的生長遲緩、睡眠障礙，以及生長激素分泌減少有密切關聯。

而成年人若有鼻中膈彎曲、下鼻甲肥大等問題，也可能因鼻腔阻塞而張口呼吸，若未及時重視這樣的前兆，有可能導致睡眠窒息。

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口呼吸影響身心健康

台灣彰化秀傳醫院喉科主任蕭信昌表示，睡眠呼吸窒息會影響睡眠品質，可能造成血壓不穩定或心肺功能加速衰退等問題。台灣竹山秀傳醫院院長莊碧焜也提到，張口呼吸最直接的症狀是早上起床時口乾舌燥，但其影響層面其實非常多元。

張口呼吸恐致呼吸道感染

林志峰強調，鼻子除了提供呼吸通道，更能過濾空氣中的病原體與污染物，調節溫度與濕度，讓進入肺部的空氣更加乾淨適宜。若改用嘴巴呼吸，就失去這層防護，細菌、病毒、黴菌等有機會侵入呼吸道，引發感染或肺炎等症狀。

醫師籲速就醫 勿輕忽口呼吸

台灣東元綜合醫院耳鼻喉科主治醫師詹健暘建議，若從小就有鼻塞問題，還是要到耳鼻喉科進一步評估，釐清是否為肥厚性鼻炎、慢性鼻炎、過敏性鼻炎、鼻竇炎或腺樣體肥大等原因所致。鼻呼吸是健康的基礎，口呼吸則可能是疾病的警訊，千萬不可輕忽，若出現相關症狀應盡速就醫診治，以免延誤病情，危及身心健康。

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