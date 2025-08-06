手背皮膚光澤反映血液循環狀況？色斑增多暗示內分泌或代謝異常

你是否曾仔細觀察過自己的手背？台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，手背是人體健康狀況的外在指標。手背皮膚的光滑與否、色斑的增減、指甲變化以及靜脈和脂肪的分佈，都是反映血液循環、營養攝取和代謝功能的關鍵指標，手背的細微變化可能揭示潛在的健康問題。



手背皮膚光澤反映血液循環狀況

研究人員發現長壽者，他們的手背皮膚往往顯得光滑細緻，這可能與其血液循環良好以及日常皮膚保養得當有關，反映出其整體健康狀況較佳。研究人員表示：「當你的周邊血管有問題，血管壁會變成更僵硬，靈活性較差。這可能與血管壁結締組織的變化有關。供應血流的皮膚不足，你的皮膚光澤也會減少許多。」

6原因致「雞爪手」爆青筋（按圖看清👇👇👇）

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色斑增多暗示內分泌或代謝異常

手背皮膚的色斑或色素沉澱，是我們身體健康狀況的外在表現之一。儘管有些色斑屬於正常的老化現象，但在某些情況下，它們可能是潛在健康問題的預警信號，如內分泌失調、代謝障礙或慢性疾病。當身體的內分泌系統，特別是與荷爾蒙相關的器官（如甲狀腺、腎上腺等）出現功能失調時，皮膚可能會開始產生過多的黑色素，從而形成色斑。此外，手背斑點的增加也可能與自由基和氧化壓力的累積有關，這類氧化壓力通常與不健康的生活方式（如吸煙、飲食不均衡）有關，並可能加重內分泌和代謝問題的影響。

指甲變色裂痕透露營養缺乏訊號

另外手背上的指甲健康往往可以反映出人體的整體健康，特別是營養狀況。當指甲堅固且有光澤，表面光滑，沒有裂痕或異常變色時，通常意味著身體的營養吸收和代謝功能處於良好狀態。相反，指甲的異常變化，如脆弱、裂痕、變色或變形，則可能暗示著營養缺乏或其他潛在的健康問題。例如，缺鐵可能導致「匙狀甲」（指甲邊緣上翹的形狀），這是一種典型的貧血徵兆；缺鋅會使指甲出現白色斑點或線條，這是鋅缺乏的早期表現；缺維他命B雜則會導致指甲變得脆弱、無光澤，並且容易斷裂。此外，代謝異常如甲狀腺功能亢進或低下，也會影響指甲的生長速度和質量。

造成雙手皮膚乾燥的原因（按圖👇👇👇）

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靜脈突出程度與血壓心血管功能相關

當手背靜脈清晰可見時，這通常意味著該區域的血液循環良好，皮下脂肪較少或皮膚較薄。隨著年齡的增長，皮膚逐漸變薄，皮下脂肪減少，因此老年人的靜脈往往更加明顯。然而，在某些情況下，靜脈的明顯程度可能與血壓、心血管功能或靜脈曲張等問題相關。某些研究顯示，清晰可見的靜脈可能與低血壓有關，這是由於低血壓時靜脈壓力較低，血管更容易擴張，因此靜脈更為顯眼。當身體脱水時，血液中的水分減少，導致血容量下降，血管相對更為顯眼。脱水還會導致皮膚彈性下降，使靜脈變得更加突出。因此，長時間處於脱水狀態可能會對血液循環和心血管健康產生不利影響。

手背消瘦或脂肪堆積反映營養代謝問題

如果你的手背消瘦，特別是皮膚變得薄且骨骼突出，通常是營養不良或肌肉萎縮的表徵。隨著年齡增長，我們人體肌肉質量會逐漸減少，這種現象被稱為「肌少症」。當你身體無法攝取足夠的營養（特別是蛋白質和熱量），肌肉和脂肪組織會逐漸萎縮，使手背顯得消瘦而無力。相反，當手背的脂肪堆積過多時，這可能表明身體脂肪分佈異常，甚至與代謝疾病有關。過多的脂肪堆積在手背或其他非典型部位（如腹部或頸部），可能是「中心性肥胖」的表現，這類肥胖與代謝疾病、第二型糖尿病和心血管疾病的風險密切相關。研究已顯示，過多的皮下脂肪堆積與胰島素抵抗有顯著關聯。

從4種指甲顏色看身體健康（按圖了解👇👇👇）

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關注手背變化及早發現健康問題

透過細心觀察手背的狀況，我們可以得到許多關於整體健康的重要線索。手背皮膚的光滑與否、色斑的增減、指甲的健康狀況以及靜脈和脂肪的分佈，都是反映血液循環、營養攝取和代謝功能的關鍵指標。這些特徵不僅有助於了解外在健康狀況，還能提示潛在的內分泌或代謝問題，如血管疾病、糖尿病、甲狀腺功能異常等。關注手背的變化，結合科學的健康檢查，可以幫助我們及早發現並解決健康問題，從而維持良好的生活品質與長壽。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

