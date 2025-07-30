疲勞嗜睡、皮膚乾燥4大代謝差警號　營養師教你如何提高代謝

代謝變差非中年人專利，營養師表示，生活壓力、高油鹽糖飲食、久坐少動都會讓代謝力下滑，多餘熱量恐形成脂肪堆積在內臟，進一步演變為心血管疾病、腦中風、糖尿病。



因此人們若有4大警訊就應當注意，並少吃多動或適時補充保健食品，讓代謝持續作用。

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4大代謝差警訊：疲勞嗜睡、皮膚乾燥、手腳冰冷、便秘

18至25歲是人體基礎代謝率最高效的時期，之後每10年下降5至10％。台灣營養師林世航引研究指出，壓力荷爾蒙會降低身體新陳代謝，加劇疲勞感或導致情緒低落、睡眠障礙；高油、鹽、糖飲食易引起血糖波動，出現胰島素阻抗、脂肪堆積的現象；久坐降低身體消耗能量速度，影響體重和血脂、脂肪代謝力。

若人的飲食未改變或維持運動習慣，林世航表示，可能出現細胞將碳水化合物、蛋白質等營養素轉換為能量的能力下降，身體因未獲足夠能量而易感到疲憊；同時細胞活性降低讓身體未獲足夠血液供給，導致皮膚乾燥、手腳冰冷；而腸道肌肉收縮力也會減弱，當食物殘渣停留腸道時間長，水分過度吸收將使糞便乾硬難以排出。

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林世航建議，人們應減少高油鹽糖飲食，日常可通過上下樓改爬樓梯、搭乘公共交通工具提前一站下車、看電視同步做健身操等方式，增加活動量，另也能適度補充益生菌維持消化道機能，或是補充鉻，以助醣類代謝、穩定血糖、控制體重、維持心血管健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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