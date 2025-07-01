瞓晏覺｜適當午睡緩解疲勞降心血管壓力！做錯2點反提高早逝風險

最新醫學研究顯示，適當的午睡不僅能緩解疲勞，更能帶來意想不到的健康效益。



台灣謝炳賢醫師表示，每周午睡3次以上的人，因心臟疾病死亡的風險可降低37%。

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根據希臘一項追蹤超過2萬3000人的大規模研究發現，即使只有15到20分鐘的「微型午睡」，也能有效降低心血管壓力。台灣陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在Facebook上分享，這是因為午睡可以降低壓力激素皮質醇的水平，同時讓血壓暫時下降。

在工作效率方面，美國太空總署的研究指出，飛行員在執行任務期間進行26分鐘的短暫午睡後，警覺性提升54%，工作表現改善34%。這是因為午睡能重置大腦的工作記憶，讓神經元有時間恢復，進而提升專注力與記憶力。

然而，最新研究也提醒，午睡時間不宜過長。根據美國波士頓麻省總醫院的研究指出，若每天午睡超過30分鐘，或午睡時間不規律，可能會提高早逝風險。

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在免疫力方面，研究顯示連續24小時不睡覺會使免疫細胞數量減少70%，而短暫的午睡可以彌補夜間睡眠不足，促進T細胞的活性，增強身體對抗病毒和細菌的能力。此外，澳洲研究證實，午睡30分鐘後，參與者的焦慮水平平均下降21%，幸福感提升15%，顯示適當午睡對於情緒管理也有正面影響。

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