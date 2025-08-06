心臟病｜女性心臟衰竭死亡率高過男性？專家揭3先兆要就醫檢查

日前傳出歌手林俊傑患有心臟疾病，事實上，心臟病超過15年佔據台灣人第二大死因，其中女性心臟疾病症狀非典型，容易錯過治療時機，死亡率高於男性11％。



醫師表示，疲憊、失眠、吃不下恐是女性心臟衰竭警訊，建議就醫進一步檢查，以及早找到病因接受治療。

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臨牀研究顯示，女性心臟衰竭病患確診後，5年內死亡率高於男性11％。台灣亞東醫院心臟內科醫師劉芫宏解釋，女性停經後雌激素減少或產後心肌症、妊娠糖尿病等妊娠相關疾病，將增加罹患心血管疾病風險，加上女性心臟衰竭易以疲憊、失眠、活動力下降、腹脹、腸胃不適等非典型症狀表現，且女性患者可能因缺乏體力或罹病對心理造成的影響，承受更多身體及社會的限制，導致延誤就醫。

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台灣亞東醫院心臟血管外科醫師黃日新指出，一旦確診，加上符合以下三項條件，病患應考慮接受進階治療。

1. 一年有2次（含）以上因心臟衰竭住院。

2. 口服利尿劑6個月內增加一半以上的劑量。

3. 對藥物的耐受性下降、治療效果不佳，服藥後仍有症狀。



黃日新說明，常見心臟衰竭治療方式以心臟移植、左心室輔助器（LVAD）為主，但平均每位患者等待心臟時長約500天，期間需承受疾病不適與死亡風險，緩不濟急。至於LVAD體積小，適合女性使用，可大幅改善生活品質，生存率、心臟移植發生率、功能狀態等與男性無異。截至2024年，已有71例患者使用LVAD續命。

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台灣亞東醫院心臟血管外科護理師劉芳君表示，患者日常需保持良好生活型態、進行飲食管理，若用藥後仍出現喘、疲憊、下半身水腫等症狀，應主動與醫療團隊討論。台灣亞東醫院副院長彭渝森則指出，該院特設「女性心臟特別門診」，盼即時提供女性專屬照護。

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