血栓｜成日躺著玩手機？小心這些不良習慣「堵」住你的血管！

血栓，這個過去常被視為老年人才會面臨的健康問題，近年來卻呈現出令人憂慮的年輕化趨勢。隨著現代生活模式的轉變，不良的生活習慣與飲食模式，正悄然將血栓的風險帶到年輕一代的身上，這項健康警號值得社會大眾高度關注。近日，內地便有案例揭示，一名年僅18歲的年輕人，因長期臥床玩手機，導致小腿出現疼痛及腫脹，最終確診為下肢深靜脈血栓。



什麼是血栓？

血栓是指血液在血管內不正常凝結，形成塊狀物，阻塞血管。它可發生在動脈或靜脈，其中深靜脈血栓（Deep Vein Thrombosis, DVT）是最常見的類型之一，主要影響腿部的深層靜脈。

綜合內媒報道，北京安貞醫院血管外科中心副主任醫師唐小斌指出，「年輕人躺在床上，長時間臥床不怎麽動，一直玩手機、看手機，這種情況就容易形成血栓，因為他血液回流很緩慢。」

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血栓成因：為何你的血管會「堵塞」？

專家解釋，深靜脈血栓的形成並非單一因素所致，主要涉及以下三個核心機制：

一. 血管壁損傷： 血管內壁受損會啟動凝血機制，例如創傷、手術、炎症或長期高血壓等，都可能導致血管壁受損。



二. 血液淤滯： 血液流動緩慢或停滯，會增加血液凝結的機會。長時間不活動，如久坐、久臥、長途飛行或乘坐交通工具（如巴士、火車），都會令下肢血液循環減慢，增加血栓風險。



三. 血液高凝狀態： 某些疾病、藥物或遺傳因素，會使血液更容易凝固，例如癌症、口服避孕藥、某些遺傳性凝血功能異常等。



其中，久坐、久臥、不活動都是靜脈血栓的誘因，常發生在下肢的靜脈血管，患處可能出現腫脹、疼痛、沉重、靜脈曲張甚至形成潰瘍經久不癒。除了長時間躺著玩手機以外，長途乘車、長途飛行等都可能造成下肢靜脈血栓。

▼急性與慢性深部靜脈栓塞（點擊圖片查看👇👇👇）

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血栓症狀 注意來襲的「無聲」警號！

專家又指，血栓的症狀有時可能不明顯，甚至容易被忽視，但若能及早察覺，便能為治療爭取寶貴時間。下肢深靜脈血栓的常見症狀包括：

患肢腫脹： 受影響的肢體（通常是小腿或大腿）出現明顯腫脹，特別是與另一側肢體對比時。

疼痛或壓痛： 患肢感覺鈍痛、脹痛或觸摸時有壓痛感。



皮膚變色： 患肢皮膚可能呈現紅色或藍紫色。



皮膚溫度升高： 患肢皮膚摸起來較溫暖。



靜脈曲張： 部份患者可能出現靜脈曲張加劇。



若血栓引發肺栓塞，症狀則會更為危急，包括：

● 突發性胸痛



● 呼吸困難或急促



● 心悸或心跳加速



● 暈眩甚至休克



若發現雙腿粗細出現顯著差異，或出現上述任何可疑症狀時，切勿掉以輕心，應立即尋求醫療協助。越早發現並接受抗凝治療，血栓溶解或完全溶解的機會便越大。

誰是血栓高危人士？這六類人要特別小心！

雖然血栓有年輕化趨勢，但以下六類人群因其生理或病理特點，屬於血栓形成的高危族群，更需特別警惕：

1. 妊娠期孕婦或產後婦女： 懷孕期間荷爾蒙變化及子宮壓迫血管，增加血栓風險；產後臥床休息亦是高危因素。



2. 長期口服荷爾蒙藥物的患者： 例如口服避孕藥或荷爾蒙補充療法，可能增加血液凝固的風險。



3. 曾有腦部或內臟靜脈血栓病史的人士： 曾有血栓病史者，復發風險較高。



4. 先天性或家族性體內缺乏抗凝血酶、蛋白C、蛋白S的人士： 這些是體內重要的抗凝物質，缺乏會導致血液易於凝固。



5. 有高危血栓形成傾向家族史的人士： 若直系親屬有血栓病史，個人風險亦會增加。



6. 癌症患者： 癌症本身及部份癌症治療會增加血液高凝狀態。



自保必讀 專家教你６招擊退血栓威脅

預防勝於治療。透過調整生活習慣，我們可以有效降低血栓的風險：

1. 避免長時間靜止



● 久坐工作者： 每半小時至一小時應起身活動，伸展腿部，或在座位上進行踝泵運動（腳踝向上向下擺動）。

● 長途旅行： 長途飛行或乘坐交通工具時，應定時起身走動，或在座位上多做腿部運動。

2. 適度運動



保持規律的體育活動，如散步、慢跑、游泳等，有助於促進血液循環。

3. 保持充足水分



每日早晨起床後飲用約300毫升清水，有助於稀釋血液，降低血液黏稠度。全日亦應保持足夠的水分攝取。

4. 穿着彈力襪



對於高危人士或需長時間靜止者，可考慮在醫生建議下穿着壓力襪（彈力襪），以幫助下肢靜脈血液回流。

5. 健康飲食



均衡飲食，多攝取蔬菜水果，減少高脂肪、高膽固醇食物，有助於維持心血管健康。

6. 戒煙限酒



吸煙會損害血管內壁，增加血栓風險；過量飲酒亦不利心血管健康。

7. 控制慢性病



積極控制高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病，這些都是心血管疾病的風險因素。

血栓的威脅不容小覷，尤其當它不再是老年人的專屬疾病時，每個人都應提高警惕。透過認識風險、識別症狀並採取積極的預防措施，我們可以更好地保護自己，遠離血栓的陰霾。若有任何疑慮，請務必諮詢專業醫護人員的意見。

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