50歲女易疲累竟是患大腸癌　醫強調原因不明貧血恐是右側大腸病變

台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘近日診斷3名大腸癌患者，全為右側大腸癌，且患者均無排便習慣改變、無血便及體重減輕等典型症狀，其中一名50歲女性患者唯一表現竟是容易疲累。



台灣大腸直腸外科醫師何建霖針對此現象提出警示，將右側大腸腫瘤形容為「安靜的吸血鬼」，強調這類病變因症狀隱匿，往往成為患者最容易忽略的隱形警訊。

何建霖醫師在社群平台Threads上表示，不應輕視身體微小的異常訊號。大腸癌的臨床表現與腫瘤位置密切相關，右側大腸病變可能導致「沒有明顯血便卻突然貧血、疲累」的特異現象。他進一步解釋，右側大腸腔徑寬敞，當腫瘤表面潰瘍並緩慢出血時，血液在腸道內停留時間長，經細菌分解、氧化後變色，最終與泥狀糞便混合，導致肉眼無法辨識出血跡象。

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何建霖醫師將這種現象比喻為「水龍頭沒關緊」的長期慢性失血。由於出血量微小且不可見，患者通常無法自行察覺，往往需等到出現嚴重缺鐵性貧血症狀，如頭暈、行走時呼吸困難或莫名疲勞，經抽血檢查才驚覺大腸癌已然發生。這種隱匿的失血過程使患者容易延誤診斷時機。

與右側大腸癌的隱蔽性相比，何建霖醫師指出左側大腸癌表現截然不同。左側腸道較窄且距肛門近，腫瘤出血時血液迅速隨糞便排出，通常能肉眼識別鮮紅色或暗紅色血便。左側大腸癌患者常見4大臨床症狀：排便習慣改變因腫瘤引起腸道狹窄導致便秘或便秘與腹瀉交替；大便形狀變細因糞便受腫瘤擠壓而呈異常細長；裡急後重若腫瘤位於直腸會持續刺激腸道，造成排便不淨感；以及明顯血便症狀。

何建霖醫師強調，若出現不明原因的缺鐵性貧血、疲勞或體重減輕等症狀，即使未見血便，也應懷疑右側大腸病變的可能性，及時就醫檢查。他並指出，95%的大腸癌源於息肉病變，最有效的預防策略為「發現息肉即切除」，可大幅降低罹癌機率。

何建霖醫師建議，大家最晚應自40歲開始，每3至5年定期接受大腸鏡檢查。若一等親或兄弟姐妹曾罹患大腸癌，應比其發病年齡提早10年開始檢查，以便在隱形殺手肆虐前及早攔截危機。

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