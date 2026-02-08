3日常食物致慢性腎衰竭　醫生教5招避食物發霉　買1周能吃完的量

為了身體健康，不少人會調整飲食養生，攝取多種食物補充營養素，不過有3種常見的養生食材一不小心就會變成腎臟最毒物。



台灣腎臟專科醫師洪永祥指出，赭麴毒素是腎臟宿敵，比止痛藥更可怕，尤其香港氣候潮濕根本是毒素的溫床，腎臟「發霉」，腎臟細胞徹底發炎、窒息、壞死。

赭麴黴菌「煮沸也殺不死」 3大養生美食常見

洪永祥在Facebook專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文表示，赭麴黴菌喜歡溫暖潮濕的環境，在人體的半衰期長達35到50天，假如元旦喝下一杯受潮的咖啡，直到元宵節還在腎臟裡折磨細胞。長期累積下來，引發細胞發炎反應，促進腎臟纖維化，干擾正常細胞代謝與功能，造成慢性進展性損害。他進一步說明3大常見的養生美食，若沒有好好保存，就是在「餵毒」。

第1名 低價咖啡豆

從採收、運送到儲存，只要有一環濕度超過18.5%，赭麴毒素就會像野火般蔓延。最危險的就是大包裝、無品牌且來源不明，廉價咖啡為了省成本用這種豆子，再用重烘焙壓掉黴味，以為喝的是焦香味，其實是黴菌的屍體味，另外磨好的咖啡粉，受潮速度是豆子的10倍。

第2名 乾貨糧倉（紅麴、堅果、乾豆）

很多長輩覺得紅麴降血脂，但如果發酵不當，會產生橘黴素，跟赭麴毒素對腎臟的殺傷力同樣驚人。而且香港的濕度通常在70%以上，花生、薏仁、綠豆，甚至是煮中藥剩下的乾貨，只要開封沒放冰箱，1個月內絕對長黴，看到黴菌茸毛時，裡面的毒素早就已經超標幾百倍。

第3名 五穀粉與即溶燕麥

粉末狀物體極度容易吸水，一旦包裝夾鏈沒拉好或者湯匙是濕的進去挖，整罐就作廢。

腎臟是沉默器官 5方式避免發霉食物毒害

洪永祥提醒，只要做對以下5件事情，就能避免腎臟「發霉」。

1. 小就是美

買食物不要貪便宜買大包裝，尤其是咖啡、堅果、雜糧等，買一週能吃完的量，新鮮是最好的抗毒劑。

2. 密封與善用冰箱

香港的廚房是黴菌的天堂，乾貨、中藥材、開過的咖啡豆，善用密封罐並放進冰箱。雖然冰箱不能殺菌，但低溫能讓黴菌降低生長與減少排毒。

3. 斷捨離的智慧

堅果外殼裂開、米粒變黑或是味道不對勁，例如陳舊的油脂味，務必立刻丟掉。不要想著把壞的部分挑掉，因為看不到的孢子早就擴散全身。

4. 善用除濕機

讓濕度維持在60%以下，是黴菌最不容易生長的環境。

5. 環境定期除霉斑

廚房浴室與環境積黴處，使用稀釋過的白醋或含漂白水溶液直接塗抹霉斑處，再擦乾通風。

