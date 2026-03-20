痰｜喉嚨有痰液堆積恐阻塞呼吸道　醫生揭4大預防關鍵方法助排痰

痰液堆積就像呼吸道的「垃圾堆」，正常情況下會自然排出，但一旦堆積過多，就可能阻塞呼吸道、引發感染、導致呼吸困難，特別是老年人、長期臥床患者、慢性肺病患者，更需要積極預防。



醫師提出4個預防痰液堆積的關鍵方法，才能遠離痰液阻塞呼吸道危險。

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充足水分攝取最重要 少量多次飲水避嗆咳

台灣耳鼻喉科醫師胡皓淳表示，水是稀釋痰液的最佳利器，每天至少喝2000至2500c.c.的水，讓痰液保持稀薄狀態，更容易咳出。當身體水分充足時，痰液不會太黏稠，纖毛運動也能更有效地將痰液往上推送，但最好是喝溫開水，才能避免冰飲刺激呼吸道，最好少量多次飲水，避免嗆咳。

正確姿勢與呼吸訓練 助痰液排出順暢

胡皓淳提到，良好的姿勢能幫助痰液順利排出，最好避免長時間平躺，盡量採取半坐臥姿勢，也就是將床頭抬高30至45度，利用重力讓痰液自然流動。如果是臥床患者，照顧者要定時協助翻身拍背，每2至3小時一次，用空掌輕拍背部由下往上，幫助痰液鬆動排出。

避免刺激物與過敏原 減少痰液增加

胡皓淳強調，刺激物會讓呼吸道分泌更多黏液，形成惡性循環。所以「戒煙」是避免痰液堆積第一要務，香煙中的有害物質會破壞纖毛功能、增加痰液分泌，讓人越抽越多痰。

此外，也要避免二手煙、油煙、香水、空氣污染等刺激物。如果有過敏體質，要遠離過敏原，如塵蟎、花粉、寵物毛髮等，減少過敏性鼻炎引發的鼻涕倒流和痰液增加。另外，冷空氣也是刺激原，冬天外出時戴口罩保暖，避免冷空氣直接刺激呼吸道。

適度運動增強肺功能 促進痰液排出

胡皓淳提醒，規律運動能增強肺功能、促進痰液排出，建議每天至少30分鐘中等強度運動，如快走、慢跑、游泳，能訓練呼吸肌肉、增加肺活量。另外，多練習腹式呼吸也很重要，吸氣時讓肚子鼓起、吐氣時肚子凹陷，這樣能更有效清除肺部深層的痰液。

痰液堆積雖然常見，但透過正確的預防措施，大部分問題都能避免。但如果出現痰液顏色改變、發燒、呼吸困難、胸痛等症狀時，一定要立即就醫，不要拖延。特別是慢性阻塞性肺病、支氣管擴張症患者，更要做好日常痰液管理，定期回診追蹤。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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