喉嚨痛別只喝熱水　醫生教這情況可用雪糕緩解　5方法避發炎加重

台灣耳鼻喉科醫師張嘉峻分享五種舒緩喉嚨痛的方法，包括用溫鹽水漱口、適量食用冰品、在床邊放置一杯水等方式，若出現發燒超過攝氏三十八點五度、吞嚥困難或呼吸出現喘鳴聲等症狀，應立即就醫。



張嘉峻在Facebook專頁「小峻醫師 張嘉峻」發文指出，造成喉嚨痛的原因有很多，大家可先嘗試以下方法來緩解。

喉嚨痛緩解方法

5招舒緩喉嚨痛（01製圖）

+ 10

1. 溫涼飲食，必要時來點冰

他建議避開高溫、刺激性食物，包括辣、炸、酸等食物，這些會讓發炎更嚴重。若沒有嚴重咳嗽症狀，少量冰品如冰淇淋、冰棒，反而成為好幫手，冰涼感能暫時麻痺喉嚨痛感，緩解腫脹。此外，多喝溫開水、清淡的雞湯，保持喉嚨濕潤也很重要。

2. 喝一杯無添加物的蜂蜜水

關於蜂蜜水的使用，張嘉峻表示，蜂蜜具有天然的抗菌和潤喉效果，能覆蓋在喉嚨黏膜上，舒緩刺激。喉嚨痛時可飲用一杯無添加物的蜂蜜水，但他特別強調，一歲以下寶寶絕對不能吃蜂蜜，會有肉毒桿菌毒素中毒的風險。

3. 使用喉嚨噴劑

張嘉峻也提到使用喉嚨噴劑的方法，市售喉嚨噴劑常含有局部麻醉或消炎止痛成分，是立即緩解疼痛的好幫手。他提醒務必遵照仿單指示，不可過度使用，並選擇檢驗合格、成分單純的產品。

4. 溫鹽水漱口

在溫鹽水漱口方面，張嘉峻建議將半茶匙鹽溶於一杯溫水，仰頭、深度漱口與喉嚨後吐掉。溫鹽水能幫助減少喉嚨發炎腫脹，沖洗掉附著在喉嚨上的細菌與分泌物。

5. 維持房間濕度

針對睡眠環境，張嘉峻指出，晚上睡覺時，乾燥的空氣會加重喉嚨痛。他建議使用加濕器，或在床邊放一杯水，將濕度維持在百分之四十至百分之六十，以維持房間濕度。

張嘉峻提醒，若出現三種情況請立刻就醫，包括高燒不退超過攝氏三十八點五度或伴隨頸部淋巴結明顯腫大、吞嚥疼痛難以忍受連吞口水都非常困難、呼吸急促、聲音含糊不清或出現喘鳴聲。他指出，多數喉嚨痛是病毒性感冒，但有些情況可能是扁桃腺炎、細菌感染，甚至會影響呼吸道，必須立即就醫檢查。

相關文章：咳嗽｜咳唔停7大食物是元兇？加重發炎或致胃酸倒流 餅乾都唔得！👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

喉嚨痛不一定是感冒！醫曝可透過「喝水」簡單測試

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

