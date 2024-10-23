蔬果營養｜養出凍齡外表與身體！彩虹蔬果飲食法改善膚質延緩老化

想維持凍齡外表與健康、不易衰老的身體，比起大量服用保健食品，營養師更建議民眾每天攝取5種以上不同顏色的天然食物。



因為蔬果的色彩和香氣中蘊含著各種不同的天然化合物，可以給身體各種不同的好處，如果不知從何下手，不如使用「彩虹蔬果」飲食法。

彩虹蔬果飲食方式（按圖看清👇👇👇）

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維持健康快用「彩虹蔬果」補充植化素

台灣營養師高敏敏解釋，各種食物都有各自的營養，最好的方式就是平均攝取、營養均衡，各色蔬果都要補充，民眾可以參考「彩虹蔬果」的飲食方式來進行：

1.「紅色食物」能防止曬傷

紅色食物如蔓越莓、紅椒、番茄和西瓜，富含茄紅素和花青素，有助於防止曬傷和收細毛孔。

2.「橘色食物」可延緩老化

橘色食物如紅蘿蔔、南瓜、木瓜和柿子，則含有類紅蘿蔔素，可延緩老化、增強皮膚屏障健康。

抗衰老食物有哪些？抗老化飲食原則（按圖👇👇👇）

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3.「黃色食物」有助降發炎

高敏敏表示，黃色食物如黃椒、粟米、番薯和鳳梨，含有類黃酮素、葉黃素和粟米黃素，有助於降低發炎反應、抗老化。

4.「綠色食物」幫助身體排毒

綠色食物如牛油果、番石榴、奇異果和各種蔬菜，則含有葉綠素、維他命B雜和類紅蘿蔔素，可幫助身體排毒、使肌膚透亮。

改變飲食方式就能延長壽命？（按圖看詳細解說👇👇👇）

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5.「紫色食物」保護膠原蛋白

紫色食物如提子、紫米、藍莓和桑椹，高敏敏指出，它們含有花青素、酚酸類和白藜蘆醇，可保護膠原蛋白不被分解、維持肌膚彈潤。

6.「白色食物」能抗菌、養顏

白色食物如白蘿蔔、山藥、洋蔥和大蒜，含有含硫化合物和多酚，具有抗氧化、養顏美容和抗菌的功效。

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7.「黑色食物」能改善乾燥敏感肌

黑色食物如黑木耳、香菇、海藻和黑芝麻，高敏敏表示，它們富含多醣體和類黃酮素，有助於保濕、改善乾燥敏感肌膚。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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