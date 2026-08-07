蜂蜜神奇功效！運動操肌毋須Energy gels　天然蜂蜜媲美能量啫喱

不少人為了運動操肌，都會購買昂貴的能量啫喱（Energy gels，又稱「能量果膠」、「能量膠」），但很多人並不知道，其實天然蜂蜜暗藏神奇功效，甚至可媲美能量啫喱！有研究指一湯匙蜂蜜提供約20克碳水化合物，而蜂蜜富含葡萄糖與果糖，能被腸道雙通道快速吸收，轉化為能量並減輕腸胃負擔，延緩肌肉疲勞，對運動員的身體恢復還有特別的效果，一切理論都有生理學依據。



蜂蜜是日常生活中常用的甜味劑，亦可以用作運動員的天然補給劑。(AI生成圖片)

空腹運動飲蜂蜜 為禁食後肝臟補充糖原

根據澳洲媒體《The New Daily》報道，人體在進行中高強度運動時，原本儲存在肌肉與肝臟的糖原（Glycogen，又稱「肝糖」）會被大量消耗，當糖原耗盡後，疲勞感便會迅速來襲。這時候許多人會選擇攝取Energy gels以補充體力，而喝蜂蜜則有同樣功效。

報道引述權威健康資訊指出，早上在空腹下進行訓練前，如攝取1至1.5湯匙蜂蜜，就能有效補充前一夜禁食而降低的肝臟糖原，為隨後的訓練打下基礎。蜂蜜營養｜研究揭蜂蜜對心血管健康有益 惟一歲以下嬰兒不可吃

蜂蜜具獨特雙重糖分結構 減輕腸道負擔

人類的身體會將碳水化合物以糖原的方式儲存在肌肉和肝臟，在進行中高強度的運動超過60分鐘就會被消耗，糖原水平下降，疲勞感驟增，運動表現即下降。蜂蜜是由碳水化合物組成，更特別之處是含有的葡萄糖和果糖，這兩類物質會被不同腸道通道吸收，身體能同時處理並轉化這些糖分，增加了碳水化合物的吸收率，同時能大大減低腸胃負擔，快速為肌肉補充能量，延緩疲勞。

蜂蜜中含有的葡萄糖與果糖的雙通道吸收法，可以快速補充能量，改善運動表現。（AI生成圖片）

報道引述有研究讓單車運動員在64公里的計時賽中，讓測試者在每16公里服用15克蜂蜜，結果發現，與服用安慰劑的運動員相比，服用蜂蜜的運動員在最後16公里的功率輸出更高。另一項實驗則安排10位跑者在高溫下進行兩次、每次長達1小時的跑步測試，中間休息2個小時。而第一次跑步後，跑者會喝下含蜂蜜的飲品。研究人員發現，攝入蜂蜜後，跑者在第二次實驗中跑出的距離比第一次多約10%。這表明蜂蜜在兩輪運動之間的恢復非常有效。

蜂蜜具有能夠快速補給能量的特性，成為了許多運動員的選擇。（AI生成圖片）

研究又指一湯匙蜂蜜可以提供約20克碳水化合物，相當於能量啫喱所含的碳水化合物量。因此，運動員在訓練前適當攝入蜂蜜作為糖原儲備，可以幫助身體獲得鍛鍊時所需的能量。大量運動科學研究已證實，適量碳水化合物補充能有效提升人體耐力。運動飲食｜運動前中後怎麼吃才有效？每20分鐘小口喝水幫助散熱

不只提供熱量 蜂蜜具「肌肉抗炎與修復」功效

蜂蜜的優點不僅限於運動中的能量恢復，還有運動後的身體恢復。Richard B. Kreider博士在ResearchGate發表的研究表明，蜂蜜還能有效維持運動後的血糖穩定，促進肌肉糖原快速重新合成。而蜂蜜除碳水化合物外，還含有可以抗氧化、抗菌和潛在抗病毒的化合物。蜂蜜營養｜防骨質疏鬆蜜糖水比鈣水好！4大好處幾時飲助防心臟病?

高強度運動後飲用蜂蜜會可以快速修復身體機能。（AI生成圖片）

需要留意的是，不同花源、氣候與加工方法的蜂蜜，其成分、風味、質地及糖分組成會有所差異。雖然目前未有證據顯示某種特定花種的蜂蜜，比另一種更具運動優勢，但可以肯定的是，蜂蜜的效用能媲美能量啫喱，成為運動員及健身人士的低成本、高效率的天然補給品。