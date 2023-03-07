蜂蜜營養｜研究揭蜂蜜對心血管健康有益　惟一歲以下嬰兒不可吃

蜂蜜甜而不膩的口感深受不少人喜愛，刊登在《營養評論》上的一項新研究更顯示未經過加工的蜂蜜可有助於改善血糖控制以及膽固醇問題。



研究指出，雖蜂蜜中80%都是糖，但每天食用2湯匙可能可幫助降低血糖以及壞膽固醇（低密度脂蛋白），不過研究人員強調，在加工過程中，能促進健康的益生菌和酶可能受到破壞，因此最好食用「未經加工」的蜂蜜。

蜂蜜對心血管健康有益？（按圖👇👇👇）

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研究人員還發現，來自單一花卉（尤其是刺槐和三葉草蜂蜜）對於改善血糖、壞膽固醇的效益最佳，不過他們也強調，「蜂蜜並不是靈丹妙藥，需要更多的研究來確認食用少量蜂蜜代替糖是否對健康有益。」

蜂蜜助於心血管保健 但不宜吃過多

台灣Heho健康營養師劉思妤表示，從營養學的角度來看，蜂蜜約含有80%的糖，其中大部分是果糖、葡萄糖，除此之外還包含多種成分，像是有機酸、礦物質、維他命、酵素、蛋白質、胺基酸、多酚類化合物、類黃酮等活性成分，能替人體帶來抗氧化、抗發炎、抑菌等好處，這些成分可能對心臟的代謝結果產生影響，有助於心血管保健。

甜食讓人愛不釋手，不過別快速下「蜂蜜比糖更健康的」結論，開始用蜂蜜替代白糖、黑糖、蔗糖、果糖等，甚至主動攝取蜂蜜做為每日保健用，台灣劉思妤營養師指出，蜂蜜仍然屬於游離糖（free sugar）的一種，相較於其他糖類只多了一些有益於身體健康的物質，重點是含量相當微小。

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至於研究中強調的「生蜂蜜」，指的是蜜蜂採集花蜜，混合其唾液儲存在蜂巢中且未經加工處理的蜂蜜，台灣劉思妤營養師指出，加工會影響蜂蜜中的酵素、酚類等活性物質的活性，進而降低蜂蜜的健康效益。此外，蜂蜜的花源也很重要，決定了蜂蜜的活性成分多寡，都有可能是影響心臟代謝的其中一項因素。

她表示，該篇研究同時也強調了研究背景「所有參與者遵循健康飲食模式，每日添加糖的熱量低於總熱量的10%」，嗜甜是人類本性，甜食還是可以吃，但是不可以太隨興攝取，關鍵在於控制攝取量。

舉例來說，以每日攝取1500大卡的女性來計算，一天的糖攝取應低於38克，而一茶匙蜂蜜大約含有6克的游離糖，單純吃蜂蜜，最多可以吃6茶匙，不過還需要考量其他食物，如果乾、台式飲品、餅乾、糖果等，或是糖醋、宮保這類料理中隱藏的糖。

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一歲以下嬰兒 絕不可餵食蜂蜜

劉思妤營養師提醒，不論是蜂蜜也好，其他食物也罷，民眾千萬不要隨意聽信某食物有保健功效，而大量且長期攝取，到最後恐造成不可挽回的健康傷害，多樣化的均衡飲食，才是維持健康的不二法則。

此外，蜂蜜不是人人都可以吃，特別是家中有一歲以下的嬰兒，絕對不可餵食蜂蜜！蜂蜜中含有肉毒桿菌孢子（Clostridium botulinum spores），大人的免疫和腸道已發育完全，食用蜂蜜不會有太大問題，但若是給一歲前的嬰兒吃蜂蜜，有可能會造成嬰兒肉毒桿菌中毒，嚴重會引起呼吸困難而死亡。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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