咳嗽｜感冒後久咳不癒超過3週？醫生揭3大原因　胸痛咳血須即求醫

感冒痊癒卻久咳不癒超過3週？台灣耳鼻喉科醫師柯仁弘指出，常見原因為鼻涕倒流、氣喘（哮喘）體質與胃食道逆流（胃酸倒流）。若出現咳血或胸痛等症狀應盡速就醫，排除嚴重胸腔疾病。



柯仁弘在Facebook專頁「仁弘耳鼻喉科」發文表示，根據美國胸腔醫師學會定義，咳嗽持續3至8週即屬於「亞急性咳嗽」。若久咳不癒的狀況再拖延下去，將演變成棘手的慢性咳嗽，這代表導致咳嗽的根本原因尚未被找出，不能再當作一般感冒處理。

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久咳不癒3大原因

1. 鼻涕倒流

針對久咳不癒的狀況，柯仁弘分析第一大常見原因為鼻涕倒流。感冒後鼻腔和喉嚨的黏膜可能仍在發炎，若患者合併過敏性鼻炎或鼻竇炎，鼻涕會變多且黏稠，並持續往喉嚨後面倒流，如同水管漏水般刺激喉嚨，導致患者必須一直清喉嚨。

2. 氣道敏感或哮喘體質

第二大原因為氣道敏感或氣喘體質。部分大眾每次感冒都會咳嗽長達1個月，這時需懷疑是否隱藏氣喘體質而未被察覺。當天氣轉涼、半夜溫度明顯下降時，氣管受到刺激就容易引發咳嗽，這類久咳不癒在夜間躺平或早上起床時尤為劇烈。

3. 胃酸倒流

第三大隱藏元凶則是胃食道逆流，這在上班族群中極為常見。柯仁弘說明，日常生活中愛喝咖啡、習慣吃宵夜、壓力大、進食速度過快或吃飽就馬上躺下，都會導致胃酸往上竄並刺激喉嚨，進而引起乾咳、一直想清喉嚨或聲音沙啞等症狀。

雖然上述原因佔了慢性咳嗽的大宗，但柯仁弘警告，若咳嗽越來越嚴重，甚至出現咳血、痰中帶血、咳到胸痛或喘不過氣，必須立刻就醫。此外，若50、60歲以上長者第一次出現久咳不癒，或伴隨不明原因體重下降、夜間盜汗、反覆發燒，以及本身有抽菸史與長期處於粉塵環境者，需高度警覺是否有肺部腫瘤、肺結核等嚴重胸腔疾病的可能。

柯仁弘呼籲大眾，若身體的咳嗽警報器遲遲關不掉，切勿一拖再拖。患者應盡快就醫檢查鼻腔、喉嚨與呼吸道狀況，必要時由醫師安排胸部X光或進一步檢查，對症處理才能真正解決久咳不癒的問題。

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