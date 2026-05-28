咳嗽不停是感冒還是過敏？日常4方式預防過敏：選潤肺健脾食材

在過敏常見症狀中，有許多會與感冒相似，導致較難辨別。醫師指出，分辨的方式除了咳嗽外，要留意上呼吸道症狀，像是是否有喉嚨痛、鼻涕與痰的濃稠度等，或是有無發燒與肌肉痠痛。中醫師也提出5大建議，平時可保護呼吸道，像是飲食可多選白色食材，如山藥、蓮子等；少吃生冷、甜膩食物；每週也可喝1～2次潤肺茶等。



台灣輔大醫院耳鼻喉科代理主任胡皓淳說，咳嗽是不少疾病的常見症狀，而造成咳嗽的原因也很多，包括感冒、過敏；另外，胃食道逆流或是特定高血壓藥物，也可能造成持續咳嗽的狀況。

喉嚨痛、發燒或肌肉痠痛 耳鼻喉科醫：鼻涕較濃稠也與感冒有關

當咳嗽時，要如何分辨是感冒或過敏，胡皓淳表示，可看到其他上呼吸道症狀，像是喉嚨痛、痰及鼻涕顏色是否較濃稠，還有發燒或肌肉痠痛等，都可協助判斷可能是感冒引起。

另外，胡皓淳說明，過敏不只會造成咳嗽或鼻部症狀，嚴重也會導致眼睛癢或容易流淚等。

改善上，胡皓淳建議，最重要的還是要先知道過敏原後，減少接觸，舉例來說，像是春夏常見的花粉，或是塵蟎、貓狗毛等，症狀較嚴重時也建議要以藥物控制，包括抗組織胺、類固醇鼻噴劑等，可有效控制鼻症狀。

不過，在過敏族群部分，胡皓淳說，理論上年紀愈大、免疫力愈差者，過敏反應會愈少，因此偏年輕的患者造成的明顯症狀會較多一些；但診間會看到從長者到年輕人都有。

相關文章：過敏｜季節交替身體易不適鼻水流不停？營養師教4招緩解過敏反應👇👇👇

+ 18

日常4方式預防過敏 中醫師：可吃白色、潤肺食材

中醫觀點而言，台灣中醫師林巧薇提到，感冒性咳嗽通常會在一至兩週內改善、過敏性咳嗽會反覆發作，可能長達數週、甚至數月，或每逢換季或特定環境就出現；但「是否反覆在同樣時間或環境下發作？」則是關鍵。

平時的保養要如何預防過敏發作，林巧薇表示，中醫講求「肺為嬌臟，惡寒惡燥」，尤其是過敏體質者，肺氣虛弱，更容易因氣候變化或外界刺激而引發咳嗽、鼻塞、氣喘等過敏症狀。日常可從4大方面著手：

1. 養成規律作息

林巧薇提到，中醫認為「肺主氣、司呼吸」，早睡有助於氣機調暢、養護肺陰，因此建議晚上11點前入睡，避免熬夜與過度勞累，提升身體的自我調節能力。

2. 減少刺激源

中醫師建議，早晚溫差大時，可戴口罩保暖，尤其是晨跑或騎機車時，避免冷風直吹肺竅；避免長時間吹冷氣、進出冷熱環境反覆刺激；冷氣房中可使用加濕器或放水盆，避免過乾傷肺。

3. 飲食潤肺健脾

林巧薇說，可選白色、潤肺、健脾食材，如白木耳、百合、山藥、蓮子、杏仁、梨子等。並少吃生冷、寒涼、甜膩食物，包括冰品、手搖飲、炸物或乳製品，因其容易損傷脾胃與加重痰濕，導致肺失宣降、氣管會更敏感。

4. 固表防風茶飲

中醫師表示，每週可喝1至2次潤肺茶，包括「黃耆防風茶」可提升免疫、固表防風，改善反覆感冒與過敏體質。

林巧薇提到，中醫調理工具常用針灸、耳穴、敷貼法，以常聽到的「三伏貼」為例，會在夏天用溫熱藥貼刺激背部特定穴位，有助減少冬季咳喘與過敏發作頻率。

林巧薇再次提醒，咳嗽特性與症狀表現有多種，若以乾咳為主，且常在夜間、清晨或大笑時發作，也沒有明顯的感染症狀，可能就要懷疑是過敏引起的氣道敏感。

相關文章：喉嚨痛別只喝熱水 醫生教這情況可用雪糕緩解 5方法避發炎加重

+ 11

延伸閱讀：

中暑存在致死風險！醫曝：喝酒、喝咖啡等7件事讓中暑情況更嚴重

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

