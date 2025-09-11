胃酸倒流｜蘇打綠馨儀失聲竟是「胃酸」惹禍？營養師教這樣吃紓緩

蘇打綠樂團日前在高雄巨蛋的演出中，發生了意想不到的插曲，讓歌迷相當關心。主唱青峰在台上透露，團員謝馨儀在演出前竟意外失聲，即使經過多種治療，喉嚨依舊沙啞，無法順利演唱。



蘇打綠馨儀驚傳失聲，兇手竟非感冒

青峰幽默表示，雖然馨儀堅稱自己沒有感冒，但他還是決定離她遠一點以策安全。馨儀本人在台上解釋時，聲音明顯斷斷續續，被其他團員笑稱像「斷訊」。她澄清這並非感冒，而是醫師診斷可能由胃酸倒流所引起。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

喉嚨痛、胸悶、咳不停？你可能也是胃酸倒流

許多人可能都有早上起床喉嚨痛的經驗，第一時間總以為是感冒或著涼，但若沒有伴隨其他感冒症狀，元兇很可能就是胃酸倒流。台灣衛福部立桃園醫院營養師王宇璇指出，若吃完東西容易咳嗽、吃宵夜後感到胸悶，或是喉嚨不時有灼熱感且想咳嗽，這些常被誤認為感冒或火氣大的症狀，其實都是「胃酸倒流」的警訊。

王宇璇提醒，由於現代人生活忙碌、三餐不定時，加上愛喝咖啡、吃辣，導致胃酸倒流已成為一種文明病。這種俗稱「火燒心」的不適，除了藥物治療，更根本的解決之道在於調整飲食與生活型態。

胃酸倒流發作怎麼辦？營養師教你「這樣吃」緊急紓緩

當胃酸倒流突然發作，也就是俗稱的「火燒心」時，該如何飲食才能緩解不適？台灣王宇璇營養師建議，可以選擇溫和的澱粉與蛋白質，且澱粉比例要高一些，有助於快速中和胃酸。

例如，一碗白飯配一顆茶葉蛋，就是溫和不刺激的好選擇。若是外食族，便利店裡餡料單純的三角飯糰，或是能幫助改善胃酸的鹼性水果「香蕉」，都是能即時舒緩食道刺激的好幫手。此外，喝少量的溫開水或低脂牛奶，也有助於稀釋胃酸，減輕對咽喉的刺激。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

想根治火燒心？這些「地雷食物」千萬要避開

胃酸倒流的根本原因在於胃酸倒流至食道，引發各種不適。王宇璇表示，要減少發作，首先必須避開會刺激胃酸分泌的食物。像是辣椒、胡椒、大蒜等辛辣香料，以及油炸、高脂食物、奶昔和全脂牛奶，都會加重胃的負擔。

另外，番薯、洋蔥、椰菜花等容易產氣的蔬菜，和番茄、柑橘類、鳳梨等酸性較高的水果，也可能讓症狀惡化。更重要的是，咖啡、茶、酒精、朱古力和碳酸飲料會讓食道與胃之間的括約肌（賁門）鬆弛，使得胃酸更容易往上衝，務必要節制攝取。

不只靠吃！7大生活好習慣，告別胃酸倒流

除了飲食控制，王宇璇強調生活作息的調整同等重要。建立以下7個好習慣，能有效減少發作頻率：

1. 每餐七分飽：避免過量進食增加胃部壓力。

2. 細嚼慢嚥：充分咀嚼有助於消化。

3. 飯後不平躺：飯後應避免立即躺下。

4. 睡前不進食：睡前2至3小時應避免吃東西。

5. 維持理想體重：肥胖會增加腹腔壓力。

6. 避免緊身衣物：過緊的褲子或束腹會壓迫腹部。

7. 規律作息不熬夜：避免讓腸胃長期處於過勞狀態。



6大養胃指南（按圖了解👇👇👇）

王宇璇最後提醒，許多患者是因長期壓力、三餐不規律、外食與熬夜，導致腸胃反覆發炎與逆流。唯有從根本養成規律作息、少吃多餐、不煙不酒的健康生活，才能真正遠離火燒心的困擾。

