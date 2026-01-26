流感「好了」仍咳嗽乏力？醫揭恢復期盲點　做對3件事助身體回復

你是不是也這樣——流感「好了」，燒退了，抗原轉陰了，但咳嗽卻纏纏綿綿不停歇，渾身乏力、動不動就累？明明已經「轉陰」，身體卻好像被按下「慢速鍵」……



請注意：流感的「戰鬥」並未真正結束，你可能正處在關鍵的恢復期。目前進入流感高發季。流感≠普通感冒，它是一種可能引發肺炎、心肌損傷等嚴重併發症的急性呼吸道傳染病①，即使退燒、轉陰，身體仍可能處於「戰後修復」狀態。

為什麼流感「恢復期」不容忽視？

退燒、轉陰，只意味着急性期症狀緩解，但不代表身體完全康復。許多人在此階段仍被咳嗽、咽痛、乏力、睡眠差等問題困擾，有的甚至持續一個月以上，影響正常生活與工作。

針對這種情況，中國工程院院士、國醫大師張伯禮指出，這是因為在呼吸道感染時，機體產生的炎性免疫反應，釋放大量的炎性介質，殺死了病毒，也對正常組織造成了傷害，而這種傷害是瀰漫性的、普遍的。

然而，對於呼吸道感染，傳統診療模式往往偏重急性期救治，而作為「後半場」的恢復期，其治療卻長期被忽視，無數患者在轉陰後陷入「病癒體未復」的困境。

流感恢復期如何調治？中醫強調「益氣清肺」

張伯禮院士表示，從中醫角度看，呼吸道感染恢復期存在的諸多症狀，多屬於「餘熱未清，正氣已傷」，因此，治療應遵循「清熱益氣，扶正祛邪」的思路，通過調節免疫平衡、修復組織損傷，清除殘留的炎性介質和病理產物，促進機體痊癒。

2020年，張伯禮院士團隊以經典名方生脈散（金·張元素《醫學啟源》）與平胃散（宋·周應《簡要濟眾方》）為基礎，結合一線臨牀康復經驗進行化裁，形成標本兼治的「清金益氣方」。該方後續轉化為「清金益氣顆粒」作為院內製劑，臨牀應用顯示其能顯著改善患者呼吸困難與疲勞指數，且安全性良好。

2022年4月，張伯禮院士團隊聯合華潤三九基於清金益氣顆粒的基礎研究，啟動了中藥創新藥999益氣清肺顆粒的研發，目前也已通過多項臨牀試驗。張伯禮院士表示，在試驗過程中，病人普遍反應用藥之後，倦怠、乏力、心悸、咳嗽、失眠健忘、胃脘脹滿、消化不良等症狀得到改善。基於紮實的臨牀試驗，他建議，進入呼吸道感染恢復期應儘早干預，越早調理，恢復越好。

做好3件事，助力身體「滿血復活」

除了科學用藥，生活方式的調整同樣關鍵：

1. 注意營養攝入

建議多攝入新鮮蔬果、魚類和瘦肉，這些食物富含維生素和蛋白質，能給身體提供「優質燃料」，幫助恢復身體機能。

2. 保證充足睡眠

睡眠是身體修復的「黃金時間」，建議每天11點前入睡，每天保證7～8小時的高質量睡眠。

3. 避免過度勞累

恢復期間儘量避免劇烈運動和持續疲勞工作，防止身體負擔加重。運動時頭暈、胸口悶、喘不過氣，馬上停下休息，別硬扛。如活動後出現頭暈、胸悶、呼吸困難等不適，應立即休息，必要時及時就醫。

參考資料：

①2025-12-05國家衛生健康委新聞發布會



