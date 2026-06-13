乳癌發生率呈年輕化趨勢　營養師教不同治療期吃法　避高油高熱量

乳癌為台灣女性好發癌症第1位，發生率逐年遞增且有年輕化趨勢，但隨著醫學的進步，乳癌治療成效愈來愈好，預後也多能維持正常生活品質。



然而，許多病友對於「罹患乳癌後的飲食」有許多顧慮，例如黃豆能不能吃、牛奶能不能喝等，對此台北慈濟醫院侯沂錚營養師提供乳癌病友營養攝取原則，讓大家能夠吃得健康又安心。

不怕罹癌營養攝取不足 營養師為你破解乳癌飲食迷思

意大利學者在《Journal of Parenteral and Exteral Nutrition》期刊中指出，在癌症治療過程中，若營養攝取不良，可能會造成免疫功能變差、延緩傷口癒合，以致於治療療程受阻。在癌症的死亡原因中，有2成的病人是因為營養不良死亡，由此可見營養照護的重要性對癌症患者來說不容小覷。

侯沂錚營養師表示，臨床上經常會有乳癌病友不能吃水果、豆類製品的飲食迷思，但事實上這些食物都是可以攝取的。水果有豐富的維生素（維他命）C及抗氧化物質，可以抑制癌細胞的生成，像是莓果類的水果具有花青素及類黃酮等多酚類，也有助於抗發炎，而豆類製品則含有豐富的蛋白質，對乳癌病友來說，蛋白質相當的重要，它是造血及提升免疫功能的最佳營養素，有助於對抗癌症細胞。

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癌友化放療期應多攝取蛋白質 3大分期營養照護全解析

為了讓大家進一步了解癌症飲食原則，侯沂錚營養師以下將營養照護劃分為手術後初期、化放療時期以及穩定追蹤期，提供照護建議：

1. 手術後初期

手術後的前2週為傷口癒合的重要時期，為了縮短癒合時間，可以攝取蛋白質（如：黃豆製品）、富含維生素A、維生素C、鋅及鐵的營養素（如：菠菜、紅蘿蔔、紅肉紫肉地瓜）都是良好的攝取來源。

2. 化放療時期

化療期間可能會造成白血球數目下降，因此要注重蛋白質的攝取，以60公斤的成人為例，每天建議攝取約6至7份豆蛋類加1至2份奶類，其中以原型的豆類製品與低脂牛奶為佳。

3. 穩定追蹤期

當情況較為穩定時，便要注意飲食均衡，全榖雜糧、蔬菜、水果、豆蛋、乳品、油脂堅果等6大類飲食要均衡攝取，以保持足夠的營養素來對抗癌細胞。

乳癌病友攝取營養之餘仍要小心 緩解副作用可採少量多餐

侯沂錚營養師提醒，乳癌病友應注意不可攝取高油及高熱量精緻食物、生食與酒精，因為高油、高熱量的食物含有較多飽和脂肪，通常也會有較多膽固醇，而膽固醇是合成雌激素上游的原料，故由飲食攝取過多的飽和脂肪可能會使體內荷爾蒙紊亂，從而刺激乳癌細胞增生；因患者免疫力較低，生食可能隱藏著許多細菌，故要避免生食。

此外，長期攝取過多精緻糖不僅容易肥胖，也可能造成胰島素阻抗，體內高濃度胰島素和類胰島素生長因子-1（IGF-1）可能促進癌細胞的增生，而過量酒精攝取則會促進荷爾蒙分泌與及活性，進而增加乳癌發生及復發的機會，因此建議病友以原型食物的營養攝取為主，不需另外補充營養劑或健康食品。

癌症患者可能會因為藥物的副作用而有食慾不振的問題，為了攝取足夠的營養素，侯沂錚營養師建議，病友可以透過少量多餐的形式，烹調時也可以選擇較溫和的調味料，避免高油、高鹽與辛辣。此外，平時適度的運動對食慾的提升也多有幫助，如果大家對於營養攝取有疑慮，亦可透過營養諮詢門診，由營養師提供專業建議。

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