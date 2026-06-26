喝水後尿液顏色異常恐是癌症　3習慣降低患病風險　避免久坐不動

夏季天氣炎熱、出汗多，多喝水有益身體健康，喝水後，出現尿頻、尿急、排尿困難，可能是身體發出的求救信號，如何預防並檢查？一文讀懂。



排尿的4個異常 有1個就需警惕

1. 尿頻

正常情況下，白天排尿4～5次，夜晚排尿0～1次是正常的。如果排尿次數異常增多，就要警惕是否有泌尿系統炎症或者膀胱老化的問題，對於男性來說，還要警惕前列腺增生。

2. 尿急

想要排尿就必須馬上去，無法控制排尿、憋不住尿，常常與尿頻、尿痛同時存在，是泌尿系統炎症比較常見的症狀。

3. 排尿困難

排尿費力、射程變短、排尿躊躇，可能與膀胱功能退化、前列腺增生、神經源性膀胱功能障礙等疾病有關。

4. 尿液顏色異常

正常尿液為淡黃色，透亮，不含任何雜質，是身體健康的一面「鏡子」，排尿後不妨低頭看一看，及時發現身體發出的異常信號。

（1）茶色尿液

長期出現茶色尿液，且多喝水後，尿液顏色也無法變淡，要當心肝臟方面的疾病，比如膽紅素排泄出現問題。

（2）血尿

顏色像血一樣，並且反覆發作的鮮紅色血尿，可能與膀胱癌、前列腺癌等癌症相關。

（3）乳糜尿

尿液呈乳白色，並且有「豆腐渣」樣雜質，可能與絲蟲病、淋巴瘤、胰腺癌等疾病有關。

（4）泡沫尿

腎病損傷常見表現之一，猶如雞蛋加水後攪拌那樣。

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警惕「沉默的殺手」 前列腺癌檢查很關鍵

前列腺癌的早期症狀不明顯、普通影像學檢查不容易發現、發展緩慢、長時間與人體共存，所以也被稱為「沉默的殺手」。前列腺癌往往有以下幾種表現。

1. 血尿

當前列腺腫瘤侵犯到了尿道，患者會出現血尿。

2. 腰髖隱痛

前列腺癌容易發生骨轉移，也適合在骨頭中生長，所以一部分前列腺癌患者在發現前列腺癌時，已經發生了骨轉移，出現了腰髖隱痛。

3. 下肢浮腫

前列腺癌細胞可以轉移到淋巴系統中，使淋巴迴流出現障礙，所以部分患者會出現下肢浮腫。

4. 貧血、乏力、消瘦等

尿常規、PSA（前列腺特異性抗原）等泌尿系統相關檢查，能幫助我們在早期發現身體異常，及早治療，取得好的治療效果。

5. 尿常規

尿常規可以檢查出鏡下血尿，經常出現鏡下血尿，就要通過其他檢查找出血尿原因，比如前列腺癌或者腎小球出現了病變。一般情況下，所有人群每年都應做一次尿常規檢查。

6. PSA（前列腺特異性抗原）

當前列腺出現炎症、感染或腫瘤等病變時，PSA（前列腺特異性抗原）水平可能在血液中上升，如果該指標超過4ng/mL，就應格外警惕，進一步進行檢查和診斷，比如直腸指檢、PET-CT、核磁共振等。

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養成3個好習慣 幫你離癌症遠一點

1. 養成良好飲食習慣

（1）多吃新鮮蔬菜水果

《中國居民膳食指南（2022）》建議，我國居民每天應攝入300～500克新鮮蔬菜和200～350克新鮮水果。

（2）不過量食用紅肉

長期大量攝入紅肉，體內脂肪含量高，會增加前列腺癌發生風險。

對於豬肉、牛肉、羊肉等紅肉，需要限制攝入量，每天可以吃一個手掌大小的量，約為50～75克。

（3）少吃脂肪含量高的食物、少飲酒

控制好體內脂肪的比例，少吃脂肪含量高的食物，比如油炸食品、麻辣火鍋等。

2. 避免久坐不動

長期久坐不動、缺少運動，會增加前列腺癌發生風險。

運動可以幫助減輕體重，預防包括癌症在內的多種疾病，對人體健康是有益的，要努力養成運動習慣。建議每周運動3～5次，每次運動30分鐘以上，選擇快走、慢跑等都可以。

3. 重視定期檢查

對於前列腺癌，早發現、早治療非常重要，要定期進行檢查。50歲以上男性，每年應做一次PSA（前列腺特異性抗原）檢查；對於直系親屬中有前列腺腫瘤病史的男性，45歲以後每年應檢查一次。

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