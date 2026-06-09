大蒜是抗癌神菜！增免疫力助防4癌症 一日宜吃多少？飲綠茶減口臭

台灣食安專家韋恩指出，大蒜不僅是廚房中的常見食材，更是具有多項健康功效的食品。根據研究，大蒜可以幫助消化、刺激食欲，同時具有提高免疫力、抑制細菌的作用，其強大的抗氧化力能減少壞膽固醇LDL被氧化，進而抑制膽固醇增加，有助於降低癌症發生率。



韋恩在「韋恩的食農生活」網站發文表示，大蒜堪稱植化素的寶庫，能提供其他食物所沒有的機能性來源。大蒜特有的香味不僅能刺激食欲，所含的蒜素更能刺激胃液分泌，促進消化與增進食慾。此外，大蒜內的蒜硫胺素屬於維生素B1的脂溶性誘導體形式，其吸收力與持續力均高於合成的水溶性維生素B1，經研究證實可在血液中長時間留存，有利於長期疲勞恢復。

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在心血管健康方面，韋恩透露蒜素具有助降低血壓、幫助血液流動的效果。其抗氧化特性有助預防動脈內壁損傷，並能減少壞膽固醇LDL被氧化、抑制膽固醇增加，同時延緩血液凝結，預防動脈硬化與降低血壓。

值得注意的是，蒜素經過加熱後會轉化為增精素，此成分有助於血液循環與新陳代謝，還能擴張血管、促進血液流暢。 免疫系統方面，大蒜能刺激巨噬細胞作用、活化淋巴細胞作用、促進自然殺手細胞活性，因此有助於活化免疫機能。

韋恩指出，多項研究顯示，多吃大蒜與較低癌症發生率存在相關性，包括大腸癌、皮膚癌、食道癌、胃癌等，不過對於直接預防癌症的作用，仍需要更多研究來證實。 儘管大蒜有諸多益處，韋恩也提醒大家不能過量食用。

由於大蒜會刺激胃壁，且有助於降血壓、降低凝血力，過量食用可能導致腹痛、嘔吐、冒冷汗及頭暈等現象。每天最好不要吃超過4瓣或1/4顆蒜頭。若擔心食用蒜頭會導致口臭，韋恩建議可透過綠茶或蘋果等食物，減少口中異味。

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