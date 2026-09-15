用鋁鍋致阿茲海默症？醫揭無證據證實　但長期高濃度接觸恐傷神經

「鋁會不會讓腦袋越來越老」的疑慮卻始終存在，台灣基因醫師張家銘引用2026年發表於《神經毒理學》、整合124篇研究的傘狀回顧指出，目前無明確證據顯示鋁直接造成阿茲海默症，但長期高濃度暴露確實可能對神經健康帶來影響。



鋁廣泛存在於食物、飲用水、鋁製鍋具、罐裝飲料、部分制酸劑與止汗用品中，幾乎無法完全避開。張家銘指出，科學界至今未發現鋁具有人體不可或缺的生理功能，這與鐵負責運送氧氣、鋅參與免疫修復的角色截然不同，鋁雖然無所不在，卻不是身體真正需要的元素。

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在細胞與動物實驗中，較高的鋁暴露可能增加氧化壓力，並干擾粒線體運作。張家銘說明，粒線體就像細胞裡的小發電廠，大腦思考、記憶與修復都需要它持續供電，效率一旦下降，就可能出現腦霧、注意力渙散，或是原本很快能完成的事現在需要多想一下。

他同時提醒，這些症狀也可能來自睡眠不足、血糖波動或甲狀腺問題，不能單憑感受就認定是鋁造成的。鋁還可能讓大腦的「清潔隊」小膠質細胞長時間處於警戒，持續引發神經發炎，並干擾細胞自噬作用，影響類澱粉蛋白β的清除與陶蛋白的變化，這兩者都是阿茲海默症病理中的核心環節。

人體研究的結果則不盡相同。部分研究發現長期職業暴露或飲用水中的鋁可能與認知下降有關，但也有研究未觀察到明顯關聯。張家銘說明，細胞與動物實驗使用的鋁劑量通常遠高於日常生活接觸量，因此無法直接推論用鋁鍋煮飯或喝鋁罐飲料就會得阿茲海默症，真正需要注意的是長期、高濃度且多來源同時累積的暴露情境。

在日常飲食調整上，張家銘表示目前沒有被證實有效的「排鋁菜單」，實際做法是先減少不必要的暴露，再照顧好身體的修復環境。飲食建議以原型食物為主，包括蔬菜、豆類、魚、蛋、肉、地瓜與燕麥；部分糕點、預拌粉與加工食品可能含有鋁添加物，不宜天天大量食用。番茄、醋等酸性食物長時間燉煮時，建議改用不鏽鋼或玻璃容器；鋁鍋若已嚴重刮傷或腐蝕，則建議更換。

張家銘強調，鋁進入體內後主要靠腎臟排除，維持足夠水分相當重要，腎功能下降或長期使用含鋁制酸劑者，更需請醫師一同評估。目前沒有足夠證據支持螯合治療可預防阿茲海默症，螯合劑還可能帶走人體所需礦物質並增加腎臟負擔，不建議自行進行。飲食越天然規律，大腦的修復環境越穩定，比追著單一排毒產品跑更為實際。

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