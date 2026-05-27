防腦退化｜日醫公開12年護腦早餐清單　乳酪必加3物1香料聞都有效

防腦退化飲食｜腦退化以往一般在65歲左右出現，但近年已有年輕化趨勢，三、四十歲以下已出現症狀，還是全球第7大死因。要預防腦退化，最簡單有效便是從飲食入手。有日本名醫指出，一日三餐中「早餐」最關鍵，不吃早餐的人風險更高！以下分享他連續吃了12年的個人搭配，助你輕鬆守護腦部健康。



預防腦退化，最簡單便是從飲食入手。（magnific）

防腦退化飲食｜日本名醫：定時飲食 絕不能不吃早餐

腦退化不只會讓記憶力變差，理解力與專注力下降，還會引發焦慮抑鬱，令性格轉變，極其影響日常生活。如今已66歲的日本精神科醫生和田秀樹強調，預防第一步，就是絕對不能不吃早餐。他解釋，年紀愈大，低血糖與營養不良對腦部所造成的傷害就愈大，會增加腦退化的風險。

和田秀樹表示，自己每日都定時吃飯例如：

0800：吃早餐

1230：吃午餐

2030：吃晚餐



每餐僅吃八分飽。同時，亦不吃零食，每天固定飲夠1500毫升的水。對長者而言，規律進食有助穩定情緒、改善睡眠質量，提升免疫力，亦能穩血糖、減輕腸胃負擔。

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日本名醫分享的連續吃了12年的防失智早餐。（來源：介護ポストセブン）

防腦退化飲食｜日本名醫分享 連續12年防失智早餐

和田秀樹強調早餐必須營養均衡，碳水、蛋白質缺一不可。每日都吃飯糰，火腿、雞蛋、乳酪來增強免疫力，以下是他的早餐搭配。在菜單中，最推薦的是原味乳酪搭配的3種香料，他表示已經連續吃了12年。

1. 主食：一個飯糰（內含海鮮或肉類）

2. 蛋白質： 1隻煎蛋、2片火腿。

3. 飲品：1杯青汁，有時1根香蕉。

4. 點心： 100克原味乳酪，撒入肉桂、芫茜、薑黃粉（共1.5克）



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預防腦退化6種香料

乳酪富含益生菌，能增加益菌數量，維護腸道健康。有研究證明，腸道菌群平衡可能有助於預防或緩解老年人的認知能力下降。 而特定的香料有保護腦細胞的活性成分，亦能透過濃郁的香氣刺激大腦神經。除了肉桂、薑黃外，也推薦薄荷、迷迭香、孜然、月桂葉。預防失智症｜醫生推5香料薑黃迷迭香穩血糖防腦退化 每餐要點加?

1. 肉桂 預防阿茲海默症

阿茲海默症主要由「澱粉樣蛋白斑塊」、「類tau蛋白纏結」引起，而肉桂富含肉桂醛，可抑制這2種物質的生成、堆積，保護腦細胞。

肉桂可保護腦細胞，預防阿茲海默症。（magnific）

2. 薑黃 減緩神經發炎

薑黃富含薑黃素，可減緩神經發炎。可搭配黑胡椒吃，提20倍吸收率。

薑黃富含薑黃素，可減緩神經發炎，搭配黑胡椒吃，提20倍吸收率。（GettyImages）

3. 薄荷 每天聞10分鐘提升大腦活力

薄荷富含薄荷醇，能刺激大腦皮層，提升記憶力、讓專注力更集中。每天吸入薄荷香氣10至15分鐘，能提升大腦活力並強化免疫系統。薄荷功効｜防蛀牙延緩腦退化薄荷7功效 每天聞多久提升記憶力？

每天吸入薄荷香氣10至15分鐘，能提升大腦活力並強化免疫系統。（unsplash）

4. 迷迭香 抗氧化力強對抗自由基

迷迭香含有鼠尾草酸，具有強大的抗氧化能力，能對抗自由基，保護腦細胞。同時，它能阻止體內酵素分解「乙醯膽鹼」，這是負責學習、記憶以及注意力調節的重要神經傳導物質。

迷迭香含有鼠尾草酸，具有強大的抗氧化能力，能對抗自由基，保護腦細胞。（unsplash）

5. 孜然 防血糖高傷大腦

血糖過高會促使體內產生「糖化終產物（AGEs）」，會損傷大腦。而孜然能抑制這種物質的生長，保護大腦。

孜然能抑制「糖化終產物（AGEs）」物質的生長，保護大腦。（pexels）

6. 月桂葉 減壓力傷害勿單獨食用

月桂葉的芳香物質能降低壓力荷爾蒙（皮質醇），保護大腦海馬體不受壓力傷害。不過不建議單獨吃，可同牛肉等一起燉煮。

月桂葉的芳香物質能降低壓力荷爾蒙（皮質醇），保護大腦海馬體不受壓力傷害。（pexels）

日本名醫和田秀樹（來源：介護ポストセブン）

和田秀樹是日本著名專攻老年醫學、精神分析與團體心理治療的精神科醫生。深耕老年醫學領域逾30年。



參考資料：日本媒體《介護ポストセブン》