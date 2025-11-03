阿茲海默症治療見曙光「精準PET掃描+標靶藥物」有效延緩腦退化

認知障礙症有不同類別，阿茲海默症是最為常見的一種。以往阿茲海默症治療效果有限，是因為診斷滯後及未有突破性藥物，但近年醫療科技迎來突破，透過精準的「Amyloid PET-Scan」技術，能及早找出元兇「β-澱粉樣蛋白」，再配合新型標靶藥物進行清除，為延緩病情帶來新曙光。今次就由聖德肋撒醫院腦神經科專科韓方光醫生及掃描部主管放射科專科鄭培偉醫生，為大家由淺入深地剖析這項醫療革新。



人口老化響警號 阿茲海默症不容忽視

腦神經科專科韓方光醫生指出，目前香港大概有10萬名認知障礙症患者，當中大部分是屬於阿茲海默症，隨着人均壽命延長，至2039年左右，患者人數或會增至30萬。他續指出：「70歲以上長者約有一成人是患者，而在85歲或以上年齡，患病比例更激增至三分之一。」由此可見，阿茲海默症在香港的情況無疑是不容忽視。

過去要診斷阿茲海默症，主要依賴問卷及臨床評估，但韓醫生指出，這些方法的結果往往流於滯後：「很多時候要等到病人情況已經很明顯變差，做測試才會有結果，但那時可能為時已晚。」在治療方面，傳統藥物僅屬紓緩性質，旨在補充腦部神經傳導物質，故韓醫生亦坦言：「這些藥物初期可能有效，但效力大約只得一至兩成，而且通常在一兩年後，隨着腦細胞持續死亡，藥物便會慢慢失效。」由於無法針對病根，傳統療法難以真正阻止病情惡化。

（左起）聖德肋撒醫院腦神經科專科韓方光醫生、聖德肋撒醫院掃描部主管放射科專科鄭培偉醫生、聖德肋撒醫院總經理黃騏先生

找出致病元兇 及早偵測成關鍵

近年有研究發現，阿茲海默症患者腦內會異常積聚「β-澱粉樣蛋白」，形成斑塊並破壞腦細胞，韓醫生解釋：「在阿茲海默症患者出現病徵前的10至15年，β-澱粉樣蛋白已開始悄悄積聚。因此，這種蛋白積聚是整個病理過程中最早的變化，遠早於MRI可見的腦萎縮，而及早偵測並清除它，成為了阻斷疾病的關鍵！」

Amyloid PET-Scan（澱粉樣蛋白正電子掃描）是一項能精準偵測澱粉樣蛋白的先進影像技術，掃描部主管放射科專科鄭培偉醫生解釋道：「我們會為病人注射一種特殊的『追踪劑』，能準確地標靶及顯示出腦內的澱粉樣蛋白沉積物。」透過掃描，醫生不但能確認澱粉的存在，更可以將其量化，得出客觀的數值以評估嚴重程度。

這個掃描的最大優勢在於「提早」與「精準」，鄭醫生強調：「Amyloid PET-Scan能夠在腦細胞被大量破壞前就偵測到病理機制，讓醫生能抓住黃金治療時機，在不可逆轉的損傷發生前介入。」

新式標靶藥物 減慢退化達五成

目前診斷流程通常是分層篩查，即先透過血液測試作初步篩查和臨床評估，若指標呈陽性，再建議進行Amyloid PET-Scan作進一步確診。一旦確認腦內有澱粉樣蛋白，最新的治療方案是靜脈注射標靶藥物「侖卡奈」單株抗體 (單抗)，藥物能針對性地與澱粉樣蛋白結合，並將其從腦中清除。

韓醫生表示，臨床研究結果令人鼓舞，事關經過一個為期18個月的標準療程後，數據顯示藥物能將認知及生活功能的退化速度減慢27%至51%。此外，韓醫生亦提到在香港早期開始使用此藥的病人，「家人觀察到病人更精神，更開心，更願意與家人溝通。這意味著治療能有效延緩患者進入需要他人貼身照顧的階段，大大改善了患者和照顧者的生活質素！」

雖然如「侖卡奈」單株抗體 (單抗)，清除類澱粉樣蛋白藥物，或有機會引致血管破損、輕微腦水腫，微量出血等反應，但只要治療前進行相關基因測試，又或者按時進行MRI管理及監察，便能及早掌握出現澱粉樣蛋白相關影像異常（即Amyloid-Related Imaging Abnormalities, ARIA）的風險。此外，亦有研究結果顯示，在影像學及出現臨床症狀的風險管理，亞洲人使用此類單抗藥物的副作用風險較全球數據低，反映藥物的安全是有認受性。

然而，鄭醫生亦提醒道：「儘管這種標靶藥物對病情較輕的患者，效果更為顯著，退化速度可達五成，但仍非根治方法，對於已經受傷或死亡的腦細胞，我們很難令它們復原。」他形容治療的目標，是在腦細胞被大規模破壞前清除致病蛋白，從而「煞停」或減慢破壞過程，保護尚未受損的腦功能。

健康生活模式 預防腦退化

用藥能減慢腦細胞的破壞過程，但要做到及早預防阿茲海默症，韓醫生強調健康的生活模式同樣重要：「例如要均衡飲食，多攝取綠色蔬菜和魚肉，保持恆常的體能活動。保持充足睡眠，因為睡眠是腦部清除廢物的重要時段。還有，要妥善管理血壓、血糖和膽固醇水平。」

展望未來，韓醫生期望大眾能更了解阿茲海默症、不要逃避，「科技能持續突破，惠及更多腦退化疾病患者。」鄭醫生則強調「及早」求醫的重要性：「市民應該從五十歲起便要關注腦部健康，因為只有你自己能最先察覺微細變化。」當診斷與治療雙雙帶來突破，亦將阿茲海默症從昔日束手無策的絕症，轉變為一個可積極應對的挑戰，為全球患者及家庭帶來新希望。

