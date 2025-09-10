阿茲海默症｜女性失智風險高於男性？Omega-3缺乏成為關鍵因素

隨著全球高齡化問題加劇，阿茲海默症（失智症最常見類型）的防治已成為各國醫療體系的重要課題。根據美國國家老化研究院統計，目前美國已有超過600萬人罹患阿茲海默症，預計到2050年，這個數字將近乎翻倍。



女性罹患阿茲海默症比例高於男性 與體內脂質代謝異常高度相關

英國研究團隊近期於《阿茲海默症與失智症期刊》發表的重要研究發現，女性罹患阿茲海默症的比例明顯高於男性，並與體內脂質代謝異常高度相關。該研究分析了841名受試者的血漿脂質，其中包括306名阿茲海默症患者、165名輕度認知障礙者，以及370名認知功能正常的健康人，檢測對象涵蓋268種脂質。

+ 7

研究結果顯示：女性阿茲海默症患者體內健康脂肪含量顯著低於健康女性，尤其是富含Omega-3脂肪酸（如DHA、EPA）的高度不飽和脂質不足；不健康脂質則相對偏高。男性患者則與健康男性相比，並未出現明顯差異。整體而言，共發現32種脂質與女性阿茲海默症顯著相關，但在男性中沒有出現相同關聯。

台灣嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師黃敬棠指出，這反映出性別在阿茲海默症風險與脂質代謝上確實存在差異。其中，雌激素被證實能維持並保護神經系統，對女性的中樞神經扮演神經保護、刺激與營養等角色。這也解釋了為何女性在停經後阿茲海默症風險大幅增加。由於女性處理多元不飽和脂肪的速度較快，加上懷孕時胎兒腦部發育需要大量Omega-3，因此女性更容易出現Omega-3缺乏的狀況。

+ 6

補充Omega-3對攜帶APOE4基因高遺傳風險族群 能延緩腦部白質病變

台灣黃敬棠醫師進一步指出，從飲食保護效益來看，每週食用1份魚類可降低約5%失智風險與7%阿茲海默症風險。其中DHA扮演關鍵角色，每日增加100毫克DHA攝取，可降低14%失智風險及37%阿茲海默症風險。2024年8月發表於《美國醫學會期刊網路版》的研究指出，補充Omega-3對攜帶APOE4基因、屬於高遺傳風險的族群，能延緩腦部白質病變的進展。

台灣黃敬棠醫師表示，以台灣研究觀點的統合分析發現，長期高劑量EPA為主的Omega-3（1500至2000 mg/日），對改善阿茲海默症患者認知衰退具有潛在效益。

+ 12

台灣黃敬棠醫師建議Omega-3的食物補充來源可選擇中小型深海魚（如三文魚、鯖魚、秋刀魚），避免大型魚類可能帶來的重金屬風險。除了Omega-3攝取，仍需透過規律運動、認知訓練、控制心血管危險因子，以及保持均衡的「彩虹飲食」來降低風險。對女性而言，透過飲食與生活型態的早期介入，將是預防失智與延緩阿茲海默症進程的重要策略。

