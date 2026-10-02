7旬婦膀胱容量剩不到100毫升　醫揭2壞習慣：少飲水反令尿頻惡化

一名70歲女性長年因工作習慣少喝水、頻繁解尿，膀胱容量竟萎縮至不到100毫升，僅約一瓶養樂多大小。醫師提醒，少喝水不但無法改善頻尿，長期下來恐讓膀胱失去正常儲尿能力。



台中榮民總醫院婦產科醫師謝筱芸日前於社群平台Threads分享臨床案例，這名女性患者從20多歲起擔任公務員，因工作繁忙，擔心頻繁上廁所影響工作效率，逐漸養成少喝水及「有空就先解尿」的習慣，沒想到數十年後，膀胱功能已明顯退化。

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為什麼少喝水會導致膀胱萎縮？

謝筱芸指出，患者長期每天飲水量不到1000毫升，只要附近有廁所，即使沒有明顯尿意也會主動排尿。原本以為這樣可以避免頻尿，實際上卻可能讓膀胱長期處於「少量尿液就排空」的狀態，逐漸習慣儲存少量尿液，進而形成惡性循環。

正常膀胱容量與「養樂多膀胱」差異

正常膀胱約可容納300至500毫升尿液，大致相當於一個馬克杯；但這名患者的膀胱容量卻不到100毫升，僅約一瓶養樂多大小。當膀胱只能儲存少量尿液時，即使累積不多也容易產生尿意，可能進一步造成頻尿，生活品質也會受到影響。

謝筱芸提醒，「少喝水絕對不是治療頻尿的方法。」長期限制水分攝取，不僅無法真正解決頻尿問題，還可能讓膀胱逐漸失去正常的儲尿能力。若本身已經出現頻尿、急尿、夜尿等症狀，更應先找出真正原因，而不是自行減少喝水。

台灣中山醫院婦產科醫師謝卿宏也曾分享膀胱保養觀念，建議平時應適度補充水分，採取隨時、均勻、緩慢飲水的方式，每小時約補充100至200毫升，避免一次大量灌水，也不要因擔心頻尿而整天不喝水。

醫師教你正確喝水與排尿保養

除了補充水分，也可以建立規律的排尿習慣。謝卿宏指出，膀胱需要有充分擴張的機會，平時可逐步養成約3至4小時解尿一次的習慣，避免沒有尿意時就「有事沒事先去上廁所」，讓膀胱重新適應正常的儲尿量。

不過，訓練膀胱也不是叫人長時間硬憋尿。謝卿宏提醒，過度憋尿可能增加膀胱炎等泌尿道問題風險，嚴重時甚至可能造成尿液逆流，進一步影響腎臟功能。因此，膀胱保養的重點並不是「少喝水」或「拼命憋尿」，而是維持適當飲水、規律排尿，同時避免過度憋尿。

醫師提醒，如果平時頻尿、急尿、夜尿明顯增加，或突然出現排尿疼痛、血尿、尿不乾淨等情況，不要自行限制喝水或刻意忍尿，應尋求泌尿科或婦產科醫師評估。透過找出頻尿背後原因，再針對問題治療，才能真正守護膀胱功能。

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